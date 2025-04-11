Dünyada bilinen en yaşlı gorilin 68'inci yaşı kutlandı
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, dünyanın en yaşlı dişi gorili olarak bilinen Fatou, 68. yaşını kutladı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı sakinlerinden dişi goril Fatou, 68. yaş gününü kutladı.
Hayvanat bahçesi görevlileri, yıllardır Berlinlilerin sevgilisi haline gelen Fatou için özel bir doğum günü sürprizi hazırladı.
Meyve ve sebzelerden oluşan ve üzerinde meyvelerle “68” rakamı yazılan bir sepet, Fatou’nun yaşam alanına bırakıldı.
Medya mensuplarının önünde sepetin yanına gelen Fatou, hazırlanan ikramların tadını çıkararak doğum gününü kutladı.
Ziyaretçiler ve hayvanat bahçesi çalışanları, Fatou’nun uzun ve sağlıklı yaşamına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, Fatou’nun, dünya genelinde yaşayan en yaşlı gorillerden biri olduğunu ve halen aktif bir şekilde hayatını sürdürdüğünü vurguladı.