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Dünyada biten son transferler

29.05.2018 - 16:23 | Güncelleme:

Son dakika transferleri, biten transfer haberleri burada... Avrupa'da liglerin bitmesiyle transfer pazarı hareketlendi mutlu sonla biten transfer gelişmelerini derledik...

  • 1 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    1 | 140

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves’i bir yıllığına kadrosuna kattı.

  • 2 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    2 | 140

    Parma Kulübünden yapılan açıklamada, Rangers'tan ayrılan 36 yaşındaki Bruno Alves ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

  • 3 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    3 | 140

    Portekizli oyuncu birkaç günlük iznin ardından yeni takımına katılacak. Geçen sezonu Rangers'ta geçiren Bruno Alves, sırasıyla Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Atina, Zenit, Fenerbahçe ve Cagliari'de forma giymişti.

  • 4 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    4 | 140

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    Riyad Mahrez - Leicester City > Manchester City - 67,8 milyon euro

     

  • 5 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    5 | 140

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    Cristiano Ronaldo - Real Madrid > Juventus - 100+12 milyon euro 

  • 6 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    6 | 140

    Arthur - Gremio > Barcelona - 31 milyon euro

  • 7 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    7 | 140

    Alvaro Odriozola - Real Sociedad > Real Madrid - 30 milyon euro

  • 8 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    8 | 140

    Bruno Peres - Roma > Sao Paulo - Kiralık

  • 9 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    9 | 140

    Angus Gunn - Manchester City > Southampton - 11,3 milyon euro

  • 10 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    10 | 140

    Nicolas Gonzalez - Argentinos > Stuttgart - 8,50 milyon euro

  • 11 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    11 | 140

    Lucas Torreira - Sampdoria > Arsenal - 30 milyon euro

  • 12 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    12 | 140

    Daniel Wass - Celta Vigo > Valencia - 6 milyon euro 

  • 13 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    13 | 140

    Alex Meret - Udinese > Napoli - 22 milyon euro

  • 14 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    14 | 140

    Soualiho Meite - Monaco > Torino - 10 milyon euro

  • 15 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    15 | 140

    Pele - Rio Ave > Monaco - 10 milyon euro 

  • 16 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    16 | 140

    Pierre Kunde - Atletico Madrid > Mainz - 7,50 milyon euro 

  • 17 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    17 | 140

    Bernardo - RB Leipzig > Brighton - 10 milyon euro 

  • 18 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    18 | 140

    Kevin Prince Boateng - Eintracht Frankfurt > Sassuolo - Bonservissiz

  • 19 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    19 | 140

    Kevin Großkreutz - Darmstadt > Uerdingen - Bonservissiz

  • 20 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    20 | 140

    Lautaro Martinez - Racing Club > Inter - 23 milyon euro

  • 21 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    21 | 140

    Lee Grant - Stoke City > Manchester United - 1,70 milyon euro

  • 22 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    22 | 140

    Wayne Rooney - Everton > DC United - ?

  • 23 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    23 | 140

    Stefan De Vrij - Lazio > Inter - Bonservissiz

  • 24 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    24 | 140

    Fabian Ruiz - Real Betis > Napoli - 30 milyon euro

  • 25 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    25 | 140

    Mohamed Elyounoussi - Basel > Southampton - 18 milyon euro

  • 26 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    26 | 140

    Sokratis Papastathopoulos - Borussia Dortmund > Arsenal - 16 milyon euro

  • 27 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    27 | 140

    Daniel Ginczek - Stuttgart > Wolfsburg - 10 milyon euro

  • 28 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    28 | 140

    Valon Berisha - RB Salzburg > Lazio - 7,50 milyon euro

  • 29 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    29 | 140

    Alban Lafont - Toulouse > Fiorentina - 8,50 milyon euro

  • 30 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    30 | 140

    Sam Johnstone - Manchester United > West Brom - 7,35 milyon euro

  • 31 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    31 | 140

    Gonzalo Castro - Borussia Dortmund > Stuttgart - 5 milyon euro

  • 32 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    32 | 140

    Yuri Berchiche - PSG > Athletic Bilbao - 24 milyon euro

  • 33 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    33 | 140

    Nicolas N'Koulou - Lyon > Torino - 3,5 milyon euro

  • 34 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    34 | 140

    Alen Halilovic - Hamburg > Milan - Bonservissiz

  • 35 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    35 | 140

    Kwadwo Asamoah - Juventus > Inter - Bonservissiz

  • 36 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    36 | 140

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    Beşiktaş’ın gündeminde olan Michael Lang, 2.8M € karşılığında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. 

  • 37 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    37 | 140

    Andriy Lunin - Zorya Luhansk > Real Madrid - 8,5 milyon euro

  • 38 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    38 | 140

    Antonio Mirante - Bologna > Roma - 4 milyon euro 

  • 39 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    39 | 140

    Matheus Cunha - Sion > Leipzig - 15 milyon euro

  • 40 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    40 | 140

    Radja Nainggolan - Roma > Inter - 38 milyon euro

  • 41 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    41 | 140

    Davide Santon -  Inter > Roma - 9,5 milyon euro

  • 42 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    42 | 140

    Wout Weghorst - AZ Alkmaar > Wolfsburg - 10,5 milyon euro

  • 43 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    43 | 140

    Javier Pastore - PSG > Roma - 24,7 milyon euro

  • 44 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    44 | 140

    Abdou Diallo - Mainz > Borussia Dortmund - 28 milyon euro 

  • 45 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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  • 52 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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  • 53 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Marcelo Saracchi - River Plate > RB Leipzig - 13,5 milyon euro

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    Odsonne Edouard PSG > Celtic - 10,3 milyon euro 

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    Andrea Favilli - Ascoli > Juve - 7,50 milyon euro

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    Mert Yılmaz - Leipzig > Bayern Münih - Bonservissiz

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  • 63 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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  • 64 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Gerard Deulofeu - Barcelona > Watford - 13 milyon euro

  • 65 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Vincenzo Grifo - Borussia Mönchengladbach > Hoffenheim - 10,5 milyon euro

  • 66 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Karl Toko Ekambi - Angers > Villarreal - 18 milyon euro

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    Johnny Evans - West Bromwich Albion > Leicester City - 4 milyon euro

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    Vicente Guaita - Getafe > Crystal Palace - Bedelsiz

  • 70 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Juan Iturbe - Tijuana > Pumas

  • 71 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    71 | 140

    Bryan Cristante - Atalanta > Roma kiralık 5 milyon euro

  • 72 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    72 | 140

    Facundo Ferreyra - Shakhtar Donetsk > Benfica - Bedelsiz

  • 73 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    73 | 140

    Diogo Dalot - Porto > Manchester United - 19 milyon sterlin

  • 74 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    74 | 140

    Fred - Shakhtar Donetsk > Manchester United - 52 milyon sterlin

  • 75 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    75 | 140

    Stephan Lichtsteiner - Juventus > Arsenal - Bedelsiz

  • 76 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    76 | 140

    Emre Çolak - Deportivo La Coruna > Al Wahda - 1 milyon euro

  • 77 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    77 | 140

    Kylian Mbappe - Monaco > PSG - 145 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 78 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    78 | 140

    Naby Keita - RB Leipzig > Liverpool - 60 milyon euro

  • 79 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    79 | 140

    Fabinho - Monaco > Liverpool 45,00 milyon euro

  • 80 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    80 | 140

    Vinicius Junior - Flamengo > Real Madrid - 45,00 milyon euro (Flamengo'ya kiralandı)

  • 81 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    81 | 140

    Douglas Costa - Bayern Münih > Juventus - 40,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 82 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    82 | 140

    Leon Goretzka - Schalke 04 > Bayern Münih - Bonservissiz

  • 83 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    83 | 140

    Stefan de Vrij - Lazio > Inter - Bonservissiz

  • 84 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    84 | 140

    Anthony Modeste - Köln > TJ Quanjian 29,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 85 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    85 | 140

    Paulinho - Vasco da Gama > Bayer Leverkusen - 26,40 milyon euro

     

  • 86 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    86 | 140

    Geoffrey Kondogbia - Inter > Valencia - 25,00 milyon euro

  • 87 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    87 | 140

    Lautaro Martinez - Racing Club > Inter - 23,00 milyon euro

  • 88 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    88 | 140

    Nikola Kalinic - Fiorentina > Milan - 20,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 89 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    89 | 140

    Patrik Schick - Sampdoria > Roma - 9,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 90 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    90 | 140

    Andres Iniesta - Barcelona > Vissel Kobe - Bonservissiz

  • 91 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    91 | 140

    Bryan Cristante - Benfica > Atalanta -  4,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

     

  • 92 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    92 | 140

    Ricardo Pereira - Porto > Leicester City -  20,00 milyon euro

  • 93 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    93 | 140

    Rodri - Villarreal > Atletico Madrid - 20,00 milyon euro

  • 94 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    94 | 140

    Duvan Zapata - Napoli > Sampdoria -  17,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

     

  • 95 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    95 | 140

     

    Salif Sane - Hannover 96  > Schalke 04 - 7,00 milyon euro

  • 96 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    96 | 140

     

    Jordan Amavi - Aston Villa >  Marsilya - 10,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 97 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    97 | 140

    Mark Uth - Hoffenheim > Schalke 04 - Bonservissiz

     

  • 98 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    98 | 140

    Gregoire Defrel - Sassuolo > Roma - 15,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 99 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    99 | 140

    Diogo Jota  - Atletico Madrid > Wolverhampton - 14,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 100 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    100 | 140

    M'Baye Niang - Milan > Torino  12,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 101 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    101 | 140

    Kwadwo Asamoah - Juventus > Inter - Bonservissiz

  • 102 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    102 | 140

    Mitchell Weiser - Hertha Berlin > Bayer Leverkusen  - 12,00 milyon euro

  • 103 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    103 | 140

    Gianluca Lapadula - Milan >  Genoa - 11,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 104 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    104 | 140

    Sergi Darder - Lyon > Espanyol - 8,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 105 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    105 | 140

    Suat Serdar -  Mainz 05 > Schalke 04 - 11,00 milyon euro

  • 106 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    106 | 140

    Leonardo  Pavoletti - Napoli > Cagliari - 10,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 107 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    107 | 140

    Mikel Merino - Borussia Dortmund > Newcastle - 7,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 108 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    108 | 140

    Leo Dubois - Nantes  > Lyon - Bonservissiz

  • 109 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    109 | 140

    Benik Afobe - Bournemouth > Wolverhampton (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

     

  • 110 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    110 | 140

    Pablo Maffeo -  Manchester City > Stuttgart - 10,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 111 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    111 | 140

    Kevin Wimmer - Stoke City > Hannover 96 - Kiralık ücreti: 1,50 milyon euro

  • 112 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    112 | 140

    Riccardo Saponara - Empoli > Fiorentina -  9,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 113 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    113 | 140

    Khouma Babacar - Fiorentina > Sassuolo - 9,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 114 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    114 | 140

    Ante Rebic - Fiorentina > Eintracht Frankfurt - 2,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 115 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    115 | 140

    Hassane Bande - Mechelen > Ajax - 8,25 milyon euro

  • 116 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    116 | 140

    Maximiliano  Romero - Velez Sarsfield > PSV Eindhoven - 8,00 milyon euro

  • 117 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    117 | 140

    Tomas Rincon - Juventus > Torino - 6,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 118 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    118 | 140

    Lukas Hradecky - Eintracht Frankfurt > Bayer Leverkusen - Bonservissiz

  • 119 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    119 | 140

    Borna Sosa - Dinamo Zagreb > Stuttgart - 8,00 milyon euro

  • 120 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    120 | 140

    Valentino Lazaro - Red Bull Salzburg  > Hertha Berlin - 6,50 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 121 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    121 | 140

    Marcel Tisserand -  FC Ingolstadt > Wolfsburg - 7,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

     

  • 122 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    122 | 140

    Ante Coric - Dinamo Zagreb > Roma - 6,00 milyon euro

     

  • 123 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    123 | 140

    Domenico Criscito - Zenit > Genoa - Bonservissiz

  • 124 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    124 | 140

    Raphinha - Guimaraes > Sporting - 6,50 milyon euro

  • 125 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    125 | 140

     

    Fabio Borini - Sunderland > Milan - 5,50 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 126 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    126 | 140

    Dimitri Oberlin - Salzburg > Basel - 4,10 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

     

  • 127 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    127 | 140

    Carlos Salcedo - Guadalajara > Frankfurt  - 6,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 128 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    128 | 140

    Leonardo Bittencourt - Köln > Hoffenheim - 6,00 milyon euro

     

  • 129 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    129 | 140

    Zlatko Junuzovic - Werder Bremen > Salzburg - Bonservissiz

  • 130 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    130 | 140

    Zakaria Labyad - Utrecht > Ajax - 6,00 milyon euro

     

  • 131 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    131 | 140

    Ishak Belfodil - Standard Liege > Hoffenheim - 5,50 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 132 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    132 | 140

    Juan Iturbe - Roma > Club Tijuana - 5,00 milyon euro (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

  • 133 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    133 | 140

    Yassin Ayoub - Utrecht > Feyenoord - Bonservissiz

     

  • 134 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    134 | 140

    Andreas Granqvist - Krasnodar > Helsingborg - Bonservissiz

  • 135 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    135 | 140

    Louis Schaub - Rapid Wien > Köln - 3,50 milyon euro

     

  • 136 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    136 | 140

    Marc-Oliver Kempf -  Freiburg > Stuttgart - Bonservissiz

  • 137 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    137 | 140

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  • 138 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    138 | 140

    Pepe Reina - Napoli > Milan - Bonservissiz

  • 139 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
    139 | 140

    Kenan Karaman -  Hannover 96 > Düsseldorf - Bonservissiz

  • 140 Dünyada biten son dakika transferleri (Resmi transfer haberleri)
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    Allan McGregor - Hull City > Glasgow Rangers - Bonservissiz


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Yorumlar 1
  • Misafir 16 Haziran 2018 Cumartesi 02:55
    Bunları bizim 3 büyüklerde görmesi lazım 2 sene önce kimmich ufak takımda oynarken alınması lazımdı adam şimdi yıldız oldu
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