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Dünyada gıda fiyatları aralıkta düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), 9 ay boyunca gerileyen küresel gıda emtia fiyatları endeksi, aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı

Dünyada gıda fiyatları aralıkta düştü
AA

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, örgütün Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta ortalama 132,4 puan olarak gerçekleşti ve bir yıl önceki değerinin yüzde 1 altında kaldı. Bununla birlikte 2022 için yaygın olarak işlem gören gıda emtiasının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks, 2021'e göre yüzde 14,3 daha yükselerek ortalama 143,7 puana ulaştı. Küresel gıda emtia fiyatları endeksi, 9 ay boyunca gerilerken aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı.

Bitkisel yağ dünya fiyatları düşüşe öncülük ederken, FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi kasım ayına göre yüzde 6,7 azalarak, şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Palm, soya, kolza tohumu ve ayçiçeği yağları için uluslararası tekliflerin tümü, bastırılmış küresel ithalat talebi ve Güney Amerika'da mevsimsel olarak artan soya yağı üretim beklentilerinin yanı sıra düşen ham petrol fiyatlarının etkisiyle aralık ayında azaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi kasım ayına göre yüzde 1,9 düşüş gösterdi. Güney yarımkürede devam eden hasatlar, buğday ihraç edilebilir arzını artırırken, Brezilya'dan gelen güçlü rekabet dünya mısır fiyatlarını düşürdü.

ET FİYAT ENDEKSİ DÜŞTÜ, SÜT ÜRÜNLERİ VE ŞEKER FİYAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Aralık ayında FAO Et Fiyat Endeksi, kasım ayına göre yüzde 1,2 oranında düştü. Uluslararası sığır eti fiyatları, orta vadeli arzlara yönelik küresel talepten etkilenirken, yeterli ihracat arzı kanatlı eti fiyatlarını aşağı çekti. Domuz eti fiyatları, özellikle Avrupa'da güçlü iç talebe bağlı olarak yükseldi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, 5 ay üst üste yaşanan düşüşlerin ardından aralık ayında yüzde 1,2 arttı. Sıkılaşan piyasa koşullarını yansıtan yüksek uluslararası peynir fiyatları, endeksteki aylık artışı yükseltirken, tereyağı ve süt tozu için uluslararası kotasyonlar azaldı.

Kasım ayından itibaren FAO Şeker Fiyat Endeksi de çoğunlukla olumsuz hava koşullarının Hindistan'daki mahsul verimi üzerindeki etkisine, Tayland ve Avustralya'daki şeker kamışı ezme gecikmelerine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 2,4 artarak yükseldi.

"GIDA FİYATLARI YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI"

2022'de FAO Gıda Fiyat Endeksi ortalaması, bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldi. Dünya buğday ve mısır fiyatları yıl boyunca rekor seviyelere ulaştı. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nin 2022'nin tamamı için ortalama değeri yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ve Et Fiyat Endeksi 1990'dan bu yana en yüksek seviyelere dayandı.

​​​​​​​FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero'nun görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok dalgalı geçen 2 yılın ardından, daha sakin gıda emtia fiyatları memnuniyetle karşılanıyor. Dünya gıda fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığı, birçok gıda maddesinin fiyatlarının arttığı ve gelecekteki tedariklerle ilgili hala birçok riskin bulunduğu göz önüne alındığında, tedbirli olmak ve küresel gıda güvensizliğini hafifletmeye güçlü bir şekilde odaklanmak önemlidir."

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