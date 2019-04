11 | 27

FRANSA (5.000 euro)

Belirsiz süreli sözleşmelerde, en az bir yıllık çalışma geçmişi olması şartı ile hizmet akdinin işçiden kaynaklanan bir ağır hata hali dışında feshi durumunda, kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatının miktarı; çalışanın hizmet akdinin kişisel sebeplerle sona erdirilmesi halinde, kişiye her yıl karşılığında aylık ücretinin onda biri kıdem tazminatı olarak ödeniyor. Kıdemi 10 yılı aşan işçiye, 10 yılın üzerindeki her sene için, aylık ücretin 15’te 1’i oranında ek ödeme yapılıyor.

Hizmet akdinin ekonomik sebeplerle feshinde her yıl karşılığında aylık ücretinin 10’da 2’si oranında kıdem tazminatı veriliyor. On yıldan fazla hizmeti olanlara, 10 yılın üzerindeki her yıl için ayrıca 15’te 1’i oranında ilave yapılıyor.