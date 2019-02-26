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Bugün 65 yaşına basan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın çeşitli ülkelerinden tebrik aldı.
Afrika'dan Avrupa'ya özellikle çocukların ve kadınların "Doğum günün kutlu olsun" mesajlarını içeren video Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaşıldı.
KOMŞULARINDAN SÜRPRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün ilk sürprizi Kısıklı'daki komşularından gelmişti. Giresun'daki programına katılmak üzere evinden ayrılan Erdoğan'ı komşuları pasta ile karşılamıştı.
Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye olalım çok teşekkür ediyorum" demişti.
PUTİN'DEN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan önemli bir isim de Rusya Devlet Başkanı Putin oldu. Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan'ı tebrik eden Putin, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini de iletti.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 26, 2019
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