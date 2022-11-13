AA / HABERTURK.COM

Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamayla ilgili taziye ve kınama mesajları yayımladı. Avrupa Birliği ve NATO da başsağlığı mesajı yayımlarken, Orta Doğu ülkeleri de saldırıyı kınadı.

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

Steinmeier mesajında, işlek olan İstanbul'un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Miçotakis, saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.

Miçotakis mesajında, "Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verdi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 13 Kasım 2015'te Paris ve banliyösü Saint-Denis'de terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, İstanbul'daki saldırıyla sarsıldığını belirtti.

Açıklamada, "Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadesine yer verildi.

POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye'deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

İNGİLTERE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul’daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.

İngiltere’nin terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cassis, İsviçre'nin, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.

LİTVANYA

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkı ile." ifadelerini kullandı.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'daki patlama dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün İstanbul'u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris’teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ROMANYA

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır.” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter'dan, "İstanbul'un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, İstanbul'daki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEN BAŞAĞLIĞI MESAJLARI

Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan ve Irak'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Filistin Alimler Birliği, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajları paylaştı.

Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan da, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan haberde, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt'in Türk halkına ve hükümetine taziyelerini sunduğu aktarıldı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki "bombalı saldırının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın, güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tedbirlerde Türkiye'nin yanında olduğu kaydedildi.

FİLİSTİN

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İstanbul'da yaşanan ve dost Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan "terör saldırısının" kınandığı aktarıldı.

"Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı olacağına inanıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin'in, bu zor gününde Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama için kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, BAE'nin şiddetin ve terörün her türlüsünün karşısında olduğu belirtildi.

LÜBNAN

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ölenlerin ve yaralananların olduğu İstanbul'daki patlamayı kınıyoruz. Böyle elim durumlarda Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz." denildi.

Açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Türkiye hükümetine başsağlığı dilenerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, kendisiyle ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını iletti.

İstanbul'daki patlamayı kınayan Mikati, Türkiye'nin, yönetiminin kararlılığı, halkının dayanışması ile zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını kaydetti.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un merkezindeki Taksim bölgesinde meydana gelen, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” denildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edilerek, taziye dileğinde bulunuldu.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da yayımladığı yazılı açıklamada, İstiklal Caddesindeki "terör saldırısını" sert bir şekilde kınadı.

Taha, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı, patlamada yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Taha, İİT'nin, "terörün her türlüsüne karşı net bir tutum içerisinde olduğunu" vurguladı.

HAMAS

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan patlamanın şiddetle kınandığı kaydedildi.

FİLİSTİN ALİMLER BİRLİĞİ

Filistin Alimler Birliği de açıklamasında, "Taksim'de meydana gelen patlamanın haberini büyük bir üzüntü ile aldık. Filistin Alimler Birliği olarak, her daim Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olduğumuzu, Türkiye'mizdeki istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak isteyen kurum ve kuruluşların her daim karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dünya alimlerine, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olma ve maddi ya da manevi destek sağlama çağrısı yapıldı.

KİK

KİK'ten yapılan açıklamada ise İstanbul'daki patlama kınandı.

KİK ülkelerinin, teröre karşı kararlı duruşunu teyit ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI TEMSİLCİLİKLERDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyoğlu'ndaki patlamada can kayıpları olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerine ve yakınlarına teselli diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye." mesajını paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter'dan Türkçe taziye mesajı paylaştı. Bodnar mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Türkçe olarak, "Bugün İstanbul'da birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı çok üzgünüz. Ölenler için Allah'tan rahmet ve yaralananların çabucak iyileşmesini dileriz." mesajı yayımlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden de "İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye." yazılı taziye mesajı paylaşıldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Finlandiya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilikleri de Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.