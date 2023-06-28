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Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

Türkiye'nin yanısıra dünyada da pek çok ülkedeki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    AZERBAYCAN

    Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de camileri dolduran halk bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    FİLİSTİN

    Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. 
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    Namaz sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa avlusunda çocuklar için Kurban bayramı etkinliği düzenledi.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    Gazze kentindeki Müslümanlar da, Kurban Bayramı namazını açık alanda kıldı. Filistinli ailelere çocukları da eşlik etti.  
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    ALMANYA

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök cemaatle bayramlaştı. Almanya'daki Türkler başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Büyükelçi Şen, bayramı huzur içerisinde geleneklere uygun olarak yaşamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    LÜBNAN

    Lübnan'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını başkent Beyrut’taki Muhammed El-Emin Camisi'nde kıldı. 
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    Namazın ardından çocuklara balon dağıtıldı.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    HOLLANDA

    Hollanda’da camileri dolduran binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti. ​​​​​​​Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazı kılmak için toplandı. Yan yana saf tutan Müslümanlar, bayram namazı sonrası bayramlaştı.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    IRAK

    Irak'ın başkenti Bağdat'taki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde kıldı. 
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    Vatandaşlar, namaz sonrası bayramlaştı.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    TÜRKMENİSTAN

    Türkmenistan’da Müslümanlar, Kurban bayramı dolayısıyla tüm mescit ve camilerde bayram namazını kıldı.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    ENDONEZYA

    Bayramın ilk kutlandığı yerleden biri de Endonezya oldu.
  • Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Müslümanlar Al-Azhar Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kıldı. 

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