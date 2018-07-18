Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada 10 milyondan fazla tutuklu var. Öte yandan hapishanede yatan kişi sayısı ise dünyanın her yerinde farklı seyrediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük farkların olduğunu söyleyebiliriz. İşte dünyanın dört bir yanından hapishaneler...
El Buen Pastor Kadın Hapishanesi, Bogota, Kolombiya
Kolombiya'nın Bogota şehrinde bulunan El Buen Pastor kadın cezaevi, 2 tutukluyu barındırmak için tasarlandı. Ancak şimdi 10 ila 20 arasında kadına ev sahipliği yapan hücreler vardır. Ayrıca burada da güzellik yarışması düzenleniyor.
Quezon Şehir Hapishanesi, Manila
Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Quezon Şehir Hapishanesi'nde, hijyenik olmayan yerler, sular ve yemekler sürekli kavga var.
Quezon Şehir Hapishanesi, Manila
San Quentin Hapishanesi, California, ABD
California'nın en eski hapishanesi olan San Quentin, temmuz 1852'de açılmıştır. Bir zamanlar Charles Manson'u barındıran maksimum güvenlikli bir hapishanedir.
San Quentin Hapishanesi, California, ABD
San Quentin Hapishanesi, California, ABD
San Quentin Hapishanesi, California, ABD
Aranjuez Hapishanesi, Aranjuez, İspanya
İspanya'da bulunan Aranjuez Hapishanesi, ebeveynlerin ve çocukların hapsedilmiş aile üyeleriyle kalmalarına izin veriyor.
Bastoy Hapishanesi, Horten, Norveç
Bastoy hapishanesi Norveç'in en büyük düşük güvenlikli hapishanesidir. Hapishane, yaklaşık 80 bina, yol, sahil bölgesi, kültürel peyzaj, futbol sahası, tarım alanı ve orman ile küçük bir yerel köyü andırıyor.
Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda
Luzira'da bulunan mahkumlara çeşitli görev dağılımları veriliyor. Bunun yanında birçok insan, başkalarına marangozluk becerileri öğrenmeye teşvik edilir.
Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda
Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda
Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda
San Diego Orta Güvenlikteki Kadın Hapishanesi, Cartagena, Kolombiya
San Diego Kadınlar Hapishanesi'ndeki tutuklu kadınlar, her gece tesisin kapalı mekanlarından birinde açılan renkli bir restoranda aşçı, garson ve bulaşıkçı olarak çalışıyor.
San Diego Orta Güvenlikteki Kadın Hapishanesi, Cartagena, Kolombiya
Halden Hapishanesi, Halden, Norveç
Halden Cezaevi, Halden, Norveç'te maksimum güvenlikli bir hapishanedir. Dünyanın dört bir yanından mahkumları bünyesinde barındırıyor fakat geleneksel güvenlik cihazları bu hapishanede bulunmuyor. Hapishane görünüşüyle uygun fiyatlı hostelleri andırıyor.
Halden Hapishanesi, Halden, Norveç
Halden Hapishanesi, Halden, Norveç
Halden Hapishanesi, Halden, Norveç
Onomichi Hapishanesi, Onomichi, Japonya
Onomichi Hapishanesi, bünyesinde tamamen yaşlı nüfusu barındırıyor. Mahkumlar çalışma saatlerini örgü ve dikişle geçiriyorlar.
Onomichi Hapishanesi, Onomichi, Japonya
Onomichi Hapishanesi, Onomichi, Japonya
Ciudad Barrios Hapishanesi, Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador
Oldukça kalabalık olan hapishanede yatanlar, genellikle kıyafetlerini birbirinden ayırmak ve yığılı vaziyette duran hamaklarda uyuyabilmek için çaba harcıyor.
Ciudad Barrios Hapishanesi, Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador
Justizvollzugsanstalt Lenzburg Hapishanesi, İsviçre
İsviçre'de bulunan bu hapishane konforlu oluşuyla dikkat çekiyor. Burada yatanlar zamanını langırt oynayarak geçiriyor.
Justizvollzugsanstalt Lenzburg Hapishanesi, İsviçre
Justizvollzugsanstalt Lenzburg Hapishanesi, İsviçre
Justizvollzugsanstalt Lenzburg Hapishanesi, İsviçre
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg, Hitler'in "Kavgam" kitabını yazdığı ve 278 nazinin savaş suçları için idam edildiği hapishanedir. Hapishanenin koşulları eskiye göre oldukça iyi denilebilir.
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Landsberg Hapishanesi, Almanya
Cebu Gözaltı ve Rehabilitasyon Merkezi, Filipinler
Hapishanede mahkumlar egzersiz ve rehabilitasyonlarının bir parçası olarak dans rutinleri gerçekleştiriyor.
Oslo Skien Hapishanesi, Oslo, Norveç
Skien Hapishanesi'nde, mahkumların özel banyoları, TV, video oyunları ve spor salonuna ve bahçeye erişimi vardır.
Oslo Skien Hapishanesi, Oslo, Norveç
Oslo Skien Hapishanesi, Oslo, Norveç
Haiti Sivil Hapishanesi, Arcahaie, Haiti
Oldukça kalabalık bir hapishanedir. Burada ayrıca 2016 yılında 174 mahkum, bir isyan sırasında kaçmıştı.
Haiti Sivil Hapishanesi, Arcahaie, Haiti
Haiti Sivil Hapishanesi, Arcahaie, Haiti
Neve Tirza, Ramla, İsrail
Neve Tirza, İsrail'in tek kadın hapishanesidir. Burada mahkumların birbirleriyle yarıştığı güzellik yarışması düzenleniyor.
Neve Tirza, Ramla, İsrail
Rikers Adası Hapishanesi, New York, ABD
Rikers Adası Cezaevi, ABD'nin "En acımasız hapishanelerinden" biri olarak tanınıyor. Şiddet ve mahkumlara yönelik kötü muamelerle ünlü Rikers Cezaevi'nde yaklaşık 10 bin mahkum bulunuyor. Hapishanenin 10 yıl içerisinde kapatılması planlanıyor.
Rikers Adası Hapishanesi, New York, ABD
San Pedro Hapishanesi, La Paz, Bolivya
San Pedro hapishanesi, polis memurları tarafından korunuyor. Mahkumlar eğer zenginse özel banyo, mutfak ve kablolu televizyon ile mahkumlara hizmet veren "La Posta" denilen bölgede yaşayabiliyor.
Pelican Bay Devlet Hapishanesi, Crescent City, California
Pelican Bay Devlet Hapishanesi, California Eyalet Hapishanesi'nden gelen "en kötü suçlulara" ev sahipliği yapıyor.
Pelican Bay Hapishanesi, Crescent City, California
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