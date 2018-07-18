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Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada 10 milyondan fazla tutuklu var. Öte yandan hapishanede yatan kişi sayısı ise dünyanın her yerinde farklı seyrediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük farkların olduğunu söyleyebiliriz. İşte dünyanın dört bir yanından hapishaneler...