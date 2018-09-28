Dünyanın dört bir yanından en özel kütüphaneler

İtalyan sanatçı Massimo Listri, dünyanın dört bir yanından en güzel kütüphaneleri içeren fotoğraflardan oluşan bir kitap çıkardı. Bu kütüphanelere sadece bakmak bile tüm gün kitap okuma isteği uyandırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler...