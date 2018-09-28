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Dünyanın dört bir yanından en özel kütüphaneler

28.09.2018 - 06:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İtalyan sanatçı Massimo Listri, dünyanın dört bir yanından en güzel kütüphaneleri içeren fotoğraflardan oluşan bir kitap çıkardı. Bu kütüphanelere sadece bakmak bile tüm gün kitap okuma isteği uyandırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler...

  • 1 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    1 | 41

    Portekiz Kraliyet Okuma Salonu, Rio De Janeiro, Brezilya

     

  • 2 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
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    Switzerland Abbey Kütüphanesi, Gallen, İsviçre

     

  • 3 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    3 | 41

    Mafra Kütüphanesi Mafra, Portekiz

     

  • 4 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    4 | 41

    Fermo Kütüphanesi, Fermo, Italy

     

  • 5 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    5 | 41

    Trinity College Kütüphanesi, Dublin, İrlanda

     

  • 6 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
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    Metten Abbey Kütüphnesi, Metten, Almanya

     

  • 7 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    7 | 41

    Sainte Genevieve Kütüphanesi, Paris, Fransa

     

  • 8 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    8 | 41

    Riccardian Kütüphanesi, Firenze, İtalya

     

  • 9 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    9 | 41

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya

     

  • 10 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    10 | 41

    Seitenstetten Abbey Kütüphanesi Seitenstetten, Avusturya

     

  • 11 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    11 | 41

    The Monastery Of San Francisco Kütüphanesi, Peru, Güney Amerika

     

  • 12 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    12 | 41

    Ulusal St Mark's Kütüphanesi Venedik, İtalya

     

  • 13 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    13 | 41

    Wiblingen Abbey Kütüphanesi, Wiblingen, Almanya

     

  • 14 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    14 | 41

    Marucelliana Kütüphanesi, Floransa, İtalya

     

  • 15 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    15 | 41

    Düşes Anna Amalia Kütüphanesi, Weimar, Almanya

     

  • 16 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    16 | 41

    Strahov Monastery Kütüphanesi, Prag, Çek Cumhuriyeti

     

  • 17 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    17 | 41

    Saint Emmeram's Abbey Kütüphanesi, Regensburg, Almanya

     

  • 18 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    18 | 41

    Escorial Kütüphanesi Madrid, İspanya

     

  • 19 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    19 | 41

    Melk Abbey Kütüphanesi, Melk, Avusturya

     

  • 20 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    20 | 41

    Admont Abbey Kütüphanesi, Admont, Avusturya

     

  • 21 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    21 | 41

    Oratoriana Girolami Devlet Kütüphanesi, Napoli, İtalya

     

  • 22 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    22 | 41

    Ottobeuren Abbey Kütüphanesi, Ottobeuren, Almanya

     

  • 23 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    23 | 41

    Braidense Ulusal Kütüphane, Milan, İtalya

     

  • 24 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    24 | 41

    Duke D'aumale Kütüphanesi, Sicilya, İtalya

     

     

  • 25 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    25 | 41

    General Archive Of The Indies, Seville, İspanya

     

  • 26 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    26 | 41

    Codrington Kütüphanesi, Oxford, Birleşik Krallık

     

  • 27 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    27 | 41

    Joanina Kütüphanesi, Coimbra, Portekiz

     

  • 28 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    28 | 41

    Angelica Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

  • 29 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    29 | 41

    Academy Of Science, Torino, İtalya

     

  • 30 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    30 | 41

    Palermo Halk Kütüphanesi, Palermo, İtalya

     

  • 31 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    31 | 41

    Palatina Kütüphanesi, Parma İtalya

     

  • 32 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    32 | 41

    Vatikan Kütüphanesi, Vatikan

     

  • 33 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    33 | 41

    Padula Charterhouse Kütüphanesi, Padula, İtalta

     

  • 34 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    34 | 41

    Casanata Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

     

     

  • 35 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    35 | 41

    Palafoxiana Kütüphanesi, Puebla, Meksika

     

  • 36 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    36 | 41

    The Crociera Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

  • 37 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    37 | 41

    Corsiniana Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

  • 38 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    38 | 41

    Vallicelliana Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

  • 39 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    39 | 41

    Palazzo Altieri Kütüphanesi, Roma, İtalya

     

  • 40 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    40 | 41

    Imola Halk Kütüphanesi, Imola, İtalya

     

  • 41 Dünyanın dört bir yanından en özel ve tarihi kütüphaneler
    41 | 41

    Taipei Halk Kütüphanesi, Taipei City, Tayvan

     

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