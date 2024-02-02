Dünyanın en ağır ikizleri Mcguire: Normal yemelerine rağmen neden kilolulardı?
Dünya üzerindeki en ağır ikizler olarak geçen McGuire ikizleri, normal bir beslenme rutinine sahip olmalarına rağmen çok kilolulardı. Peki, bu ikizlerin sıra dışı kilo artışının arkasında ne gibi bir sorun vardı? İşte, sizin için dünyanın en ağır ikizlerine dair detaylar!
Profesyonel güreş dünyasında gözden kaçırılan ikililerden biri McGuire ikizleridir. McGuire ikizleri olarak bilinen Billy Leon ve Benny Loyd McGuire, güreşten bağımsız olarak çok kilolulardı. İşte, normal yemelerine rağmen kilolu oldukları ve hikayeleri...
MCCRARY İKİZLERİYLE TANIŞIN!
Billy ve Benny McCrary’in toplam ağırlıkları 665 kiloydu. Guinness Dünya Rekorları kitabına göre bu durum onları "dünyanın en ağır ikizleri" yapmaya yetti. Billy 337, Benny ise 328 kilo ağırlığındaydı. Sirkte çalışan ikizler, mini bisiklet gösterileri yaparak kendilerini gösterdiler. Daha sonraki kariyerlerinde Billy ve Benny bir kumarhanede gece kulübü gösterisi yaptı: Trompet çaldılar, şakalar yaptılar ve bir dansçısıyla birlikte sahneye çıktılar.
DAHA 10 YAŞINDAYKEN AĞIRLIKLARI 90 KİLOYDU
10 yaşına geldiklerinde ikizlerin her biri 90 kilo ağırlığındaydı ve 16 yaşında liseyi bıraktıktan sonra yaklaşık 226 kilo ağırlığına ulaştılar. Ev işlerini tamamlamak için mini bisikletlerini kullanarak babalarının çiftliğinde çalışmaya devam ettiler. Billy ve Benny, sanatçı olarak durumlarından en iyi şekilde yararlanmaya karar verdiler.
KİLOLARI ONLARA BAĞLI DEĞİLDİ
İkizler prematüre doğdu. Kilo almalarının sebebi henüz 4 yaşındayken yakalandıkları kızamıkçık hastalığından kaynaklanıyordu. Enfeksiyon hipofiz bezlerini etkilediği ağırlıkları hızla arttı. İkizlerin ebeveynleri, çocuklarının kilo alımını durduracağını umarak bir çiftlik satın alıp oraya taşınarak sorunu çözmeye çalıştı. Ayrıca, ikizlere günde 1000 kalorilik sıkı bir diyet uyguladılar ancak ikizler kilo almaya devam etti.
BESLENME ALIŞKANLIKLARI NASILDI?
Billy, kendisinin ve erkek kardeşinin ortalama bir insandan daha fazla yemediğini açıkladı. 1976'da bir gazeteye "İnsanlar her zaman yemek yediğimizi düşünüyor" dedi. "Ama ben genellikle iki yumurta, biraz pastırma, kızarmış ekmek yerim ve bir bardak meyve suyu içerim. Daha sonra öğleden sonra bir sandviç yerim ve akşamları da normal büyüklükte bir akşam yemeği yeriz.’’ diye ekledi.
GUINNES DÜNYA REKORUNDAN SONRA GÜREŞÇİ OLDULAR
1970’te kilolarıyla rekor kıran ikizler, 1971 yılında profesyonel güreşe çıktılar. Bu fırsat yaptıkları bir yolculuk sırasında Teksas'ta mola verirken Billy ve Benny’nin ünlü WWE şampiyonu Eddie Guerrero'nun babası Gory Guerreiro ile tanışmasıyla gerçekleşti.
Gory, yolculukları bittikten sonra ikizlere eğitim vermeyi teklif etti ve ikizler de bu teklifi kabul etti. Japon ring spikerlerinin "McCrary"yi telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle sahne adlarını "The McGuire Twins" olarak değiştirdiler. Organizatörler genellikle 12 güreşçiyi ikizlerle karşı karşıya getirdi ve ikizler her zaman kazandı.
SON DURUMLARI NEDİR?
İkizler, 1976'da Billy'nin şiddetli bir zatürre vakasına yakalanıp akciğerinde bir kan pıhtısı oluşması ve onu birkaç hafta hastanede tutması üzerine güreşe ara verdi. 7 Aralık 1946'da doğan Billy, 13 Ocak 1979'da 32 yaşındayken Niagara Şelalesi'nde yaptıkları mini bisiklet gösterisinde düştükten sonra kalp yetmezliğinden öldü.
Benny ise dizindeki kıkırdak aşındığında yatalak hale geldi ve 26 Mart 2001'de 54 yaşındayken kalp yetmezliğine yenik düştü.
Kaynak: Guinness World Records, History of Yesterday, History Defined