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Dünyanın en büyük mülteci kampında yangın çıktı, 12 bin Arakanlı Müslüman barınaksız kaldı

Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında Pazar günü çıkan devasa yangın 12 bin kişiyi barınaksız bıraktı. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampında yangın çıktı, 12 bin Arakanlı Müslüman barınaksız kaldı
BBC TÜRKÇE

Bangladeş'teki Rohingya Mülteci Kampı'nda dün yangın çıktı. Yangın, 12 bin Arakanlı Müslümanı barınaksız bıraktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın derme çatma kulübelerin mutfaklarındaki tüp gazların alev almasıyla hızla yayıldı.

Bangladeş'in mülteci yetkilisi Mijanur Rahman, Fransız haber ajansı AFP'ye 0 yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 bin sığınak yandı" dedi.

Polis, yangınının nedeninin sabotaj olup olmadığını araştırıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre bir kişi gözaltına alındı.

Bangladeşli bir yetkili, Pazar günü yerel saatle 14:45 civarında başlayan yangının bambu ve brandadan yapılmış kulübeleri hızla yok ettiğini söyledi.

Alevlerin üç saatte kontrol altına aldığını belirten yetkili kamptaki en az 35 cami ve 21 eğitim merkezinin yangında kaybedildiğini açıkladı.

Bölgede çekilen fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Pazartesi günü yangın mahalline geri dönen yüzlerce kişi, yaşadıkları sığınaklardan geriye kalanları görmek ümidiyle Cox's Bazar bölgesine döndü.

Kamp sakinleri küle dönmüş barınakların arasında, yalnızca metal payandaların ve çatı saclarının kaldığını gördü.

BBC'ye konuşan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan Hrusikesh Harichandan, kampta büyük hasar olduğunu söyledi.

Harichandan, kampa su ve test gibi gibi temel hizmetleri sağlayan merkezlerin de etkilendiğini belirtti.

AFP'ye konuşan 30 yaşındaki Rohingyalı Mamun Johar, "Barınağım yerle bir edildi. [Dükkanım] da yandı. Yangın benden her şeyi aldı, her şeyi" dedi.

yanmış kamp Reuters
Bir milyondan fazla Rohingyalı mültecinin yaşadığı kamplardan biri olan Kamp 11'in üzerinde kara duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

Mültecileri destekleyen yardım kuruluşu Refugees International'dan Hardin Lang, "mega kampın" kapasitesinin çok daha üzerinde kişiye ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, yangından etkilendiği tahmin edilen 12 bin kişinin yeni yerlere sevk edilmesinin zor olacağını söyledi.

Kampın diğer bölümlerindeki insanlara temel hizmetlerin ulaştırılması da sağlık klinikleri ve okullar gibi birçok tesis yok olduğu için zor görünüyor.

Kalabalık ve bakımsız kamplar uzun süredir yangınlara karşı savunmasız durumda.

Bangladeş Savunma Bakanlığı'nın geçen ay yayımladığı rapora göre, Ocak 2021 ile Aralık 2022 arasında Rohingya'daki kamplarda, 60'ı kundaklama sonucu olmak üzere, 222 yangın çıktı.

Mart 2021'de, yerleşim yerindeki bir kampta çıkan büyük bir yangının ardından en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 50 bin kişi yerinden edilmişti.

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