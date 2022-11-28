Dünyanın en büyük volkanı harekete geçti 0:00 / 0:00

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ABD Jeoloji Servisi (USGS), dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen Hawaii'deki Mauna Loa'nın harekete geçtiğini duyurdu.

Yetkililer, "Şu anda lav akışı zirvede tutuluyor, bölgedeki toplulukları tehdit etmiyor." dedi. Ayrıca yetkililer hareketliliğinin ardından 'uyarı' seviyesini bir kademe yükseltti.

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USGS'ye göre, bölgede son iki saat içinde biri 4.2 büyüklüğünde olmak üzere birçok deprem yaşandı.

Dünyanın en büyük yanardağı Mauno Loa en son 1984 yılında lav püskürmüştü.

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