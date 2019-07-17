Ülkelerin atık krizi etkilerine yönelik yapılan araştırma raporu incelendi. Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli oldu ve böylece Türkiye’nin dünya atık krizine yüzde 1,5 etki ettiği ve 10’uncu sırada yer aldığı görüldü.

Ülke nüfusunun dünya nüfusunun yüzde kaçını oluşturduğuna da bakılırken, Türkiye’nin dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğu kaydedildi. Nüfusuna oranla atık krizine en fazla sebep olan ülke ise Amerika oldu, yüzde 12 oranında etki sağladığı saptandı. Amerika nüfusunun dünya nüfusuna oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Atık krizinin en yüksek olduğu ülke ise Çin olurken etkisinin yüzde 15 olduğu saptandı. Çin’in dünya nüfusuna oranı ise yüzde 19 olarak görüldü.

Listenin ikinci sırasında da dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturan Hindistan yer alırken, atık krizine yüzde 12 etki ettiği kaydedildi.