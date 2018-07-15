Havayolları uçuş planları karlılık, verimlilik ve tabii olarak sürdürebilirlik esasları üzerine kurgular. Araştırma şirketleri de bu hatlar üzerine çeşitli raporlar hazırlar, çalışmalar yaparlar ama havalimanı ve havayollarının değerlendirildiği; en iyiler, en yoğunlar, en fazla yolcu taşıyanlar gibi kategorize edilip, ön plana çıkma şansını bulmazlar. Çünkü bu durum yolcuları değil, daha fazla şirketleri ilgilendirdiği için dikkat çekmezdi. Fakat artık ehemmiyet arz etmeye başladı. “Dünyanın En Yoğun Havalimanları” ve “Dünyanın En Uzun Uçuşları” gibi araştırmalarla ön plana çıkan Offical Airline Guide (OAG), son çalışmasını dünyanın en çok kazanan rotaları üzerine yaptı.

OAG, en çok gelir getiren rotaları ve bu rotalarda uçuş yapan havayollarını Nisan 2017-Mart 2018 arasındaki zaman dilimini ele alarak düzenledi. Listede British Airways’in New York JFK Havalimanı ile Londra Heatrow Havalimanı arasındaki uçuşu ilk sırada yer alıyor. British, bu rotada 1 milyar doların üstünde bir gelir elde etmiş.

Dünyanın en çok kazanan ilk 10 uçuşu; orta ve uzun uçuş olarak adlandırılan 5-13 saat arasında yer alıyor. Fakat Avustralya merkezli bayrak taşıyıcı Qantas’ın Melbourne-Sydney hattı sadece 1 saat 25 dakika. Havayolunun bu kısa sürede 855 milyon dolar gelir sağlayarak, listeye ikinci sıradan giriş yapmış. Bu kadar kısa süreli bir uçuşla listeye girmenin sırrı ise o rotadaki frekans sayısı. Hemen hemen günün her saati uçuş yapılan iki rota arasında bazen 45, hatta 30 dakikalık aralıklarla uçuş gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ise tüm uçuş süresi yaklaşık 45 dakika süren neredeyse birer saat aralıklarla yapılan İstanbul-Ankara hattındaki Türk Hava Yolları seferleri dikkat çekebilir. Ancak OAG’nin listesinde Türkiye ilk 10’de yer almıyor.

LİDER İÇ VE DIŞ HATLAR

Avustralya’da Melbourne-Sydney, Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles-New York ve San Francisco-Newark, Kanada’da Vancouver-Toronto iç hat uçuşlarında öne çıkıyor. Dış hat seferleri ise JFK-Heathrow, Heathrow-Dubai, Singapur-Heathrow, Hong Kong-Heahtrow, Heathrow-Doha ve Sydney-Singapur.

LONDRA HEATHROW’UN CAZİBESİ

Londra Heathrow Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri. İstanbul’un yarıştığı ‘hub’lardan biri olan Heathrow, en çok kazanan ilk 10 rotadan 5’ine ev sahipliği yapıyor. Çünkü dünya üzerindeki şirketler uzun uçuşlarda bu havalimanını bir mola noktası olarak kullanıyor. En yüksek kazancın Kuzey Amerika ve Londra arasındaki rotada olmasıyla beraber Asya ve Orta Doğu’ya açılan yollardan en önemlisi anlamına da geliyor. Listenin üçüncü sırasında yer alan Heathrow-Dubai hattından Körfez havayolu Emirates’in elde ettiği gelir 819 milyon dolar. Heathrow, 2017 yılında 78 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak 2016’ya göre yüzde 3.1 artışla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmuştu.

KÂRLI ATLANTİK UÇUŞLARI

British Airways New York’tan Londra Heathrow’a olan uçuşu kuşkusuz listeye damga vurmuş durumda. Bu en çok kazanan British uçuşunda yolcu olmanın bedelini merak ediyor musunuz? British Airways’le JFK-Heathrow uçuşunu ekonomi bölümünde yapmak isteyen yolcular tek yönde, ortalama bin 570 dolar (7.500 TL) ödüyor. Premier ekonomi olarak adlandırılan bir üst sınıf tek yön bilet fiyatı ortalama 2 bin 643 dolardan (12.800 TL) satılıyor.

Eminim bu rakamların ardından business uçmanın bedelini daha çok merak ediyorsunuzdur! Dudak uçuklatan bir fiyat olduğunu söylersek yanlış olmaz. Tek yön business uçuşun biletleri 5 bin 970 dolar (28.950 TL) ile 10 bin 283 dolar (49.870 TL) arasında değişiyor. Yani bu hatta business uçmak için yaklaşık 50 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Ekim ayı ortalarında, ekonomi sınıfında New York’tan Londra’ya 518 dolarlık bilet fiyatıyla uçma imkânı da var.

EN ÇOK KAZANDIRAN UÇUŞ ROTALARI

Havayolu Rota Gelir British Airways New York JFK- Londra Heathrow 1.04 milyar dolar Qantas Airways Melbourne-Sydney 855 milyon dolar Emirates Londra Heathrow- Dubai 819 milyon dolar Singapore Airlines Londra heathrow-Singapur Changi 710 milyon dolar

American Airlines Los Angeles- New York JFK 698 milyon dolar United Airlines San Fransisco-Newark 688 milyon dolar Cathay Pacific Hong Kong-Londra Heathrow 632 milyon dolar Qatar Airways Londra Heathrow-Doha 553 milyon dolar Air Canada Vancouver-Toronto Pearson 552 milyon dolar Singapore Airlines Sydney-Singapur 544 milyon dolar

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EKONOMİDE BUSİNESS UÇMANIN 6 YOLU

Ekonomi sınıfı bir uçuşta daha ucuz maliyetlerle business gibi uçabilir misiniz? Business sınıfta verilen hizmeti ekonomide bulamayabilirsiniz ama bazı taktikler uygulayarak bu sınıfa yakın bir uçuşu keyfini ekonomi bölümünde de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken birkaç yol var.

1- Erken davranın ucuza alın

Uçuşlarınızı yapabileceğiniz en erken tarihten belirleyerek ekonomi bileti fiyatına business sınıf bir uçuş şansını yakalayabilirsiniz. Seyahat öncesinde online olarak bilet takibi yaparak, en uygun fiyatla, istediğiniz koltuğa sahip olabilirsiniz. Bazı düşük maliyetli havayolu firmalarında business uçuş olmayabiliyor, bu tarz detaylara dikkat edin. Eğer business sınıf bir uçuş varsa ve o koltukla ilgili bir kampanya düzenlenmişse, sıkı bir takiple alabilirsiniz. Seyahatinizin konforu için zaman harcamanız gerekir.

2- ‘Lounge’lara girmenin yolunu bulun

Havalimanlarına yolcu konforu için açılan salonların sayısı artmaya devam ediyor. Business uçtuğunuz zaman uçuş öncesi ikram hizmetlerinden, bedava internetten, çeşitli oyun aktivitelerden yararlanabilir, hatta duş bile alabilir, istirahat edersiniz. Yolcunun rahat bir şekilde nasıl uçabileceği ile ilgili neredeyse tüm şirketler yarışıyor. Paranız kadar konforlu uçabilirsiniz. Ekonomi uçuyorsanız, özel yolcu salonlarını kullanabilmeniz için özel kartlara sahip olmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları'nın miles&smiles programında classic plus, elite veya elite plus kartınız varsa özel yolcu salonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca TAV Primeclass hizmeti satın aldıysanız özel yolcu salonlarının konforundan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda üst segment kartlara sahip tanıdığınızla birlikte seyahat ediyorsanız onun misafiri de olabilirsiniz.

3-Kendi seyahat kitiniz olsun

Havayolu firmalarının business sınıf uçan yolcular için hazırladığı seyahat çantalarında (amentiy kit) uçuş güzergahına göre göz bandı, makyaj malzemeleri, el ve yüz kremleri, diş fırçası ve macunu, kulak tıkacı, ayakkabı çekeceği, hafif bir tişört, kulaklık, pijama gibi ürünler bulunur. Hatta müzik dinlemek ve film izlemek için üst segment bir kulaklık bile sunuluyor. Ekonomi yolcusu genelde bu kitlere sahip olmaz. Ancak sizler, kendi kitlerinizi oluşturarak ekonomide, business yolcuları gibi seyahat edebilirsiniz. İyi hazırlanmış bir el çantası sizi business yolcusuna yaklaştırabilir. Krem, makyaj ürünü, boyun yastığı, hafif bir battaniye, uçuş için kullanılan çorap alabilir, kendi kulaklığınızı getirebilirsiniz.

4- Eğlence sisteminizi oluşturun

Uçakta business yolculara gazete ve dergiler sunulur. Siz de okumak istediğiniz gazete, dergi ve kitapları uçuşa gelmeden önce alabilirsiniz. Kabin içi eğlence sistemlerinde bulunan çeşitli oyunları, müzikleri ve filmleri yanınızda getireceğiniz bir tablete, dizüstü bilgisayara yükleyebilir, kendi eğlence sisteminizi oluşturabilirsiniz. Böylece ekonomi sınıfının çözünürlüğü düşük, küçük ekranlarına mahkum ol

5-Kendi ikram paketiniz olsun

Uçuş yolculuğunda basınç ve yükseklikten kaynaklanan tat alma eksikliğini avantaja çevirebilirsiniz. Güvenlik kontrollerinde sorun teşkil etmeyecek hafif yiyecekler, atıştırmalıklar hatta meyvelerinizi hazırlayarak kendi lüksünüzü sağlayabilirsiniz.