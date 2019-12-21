DHA

Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi.

DHA'nın haberine göre milli parkın içerisinde Valla, Horma ve Çatak Kanyonu ve Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunuyor.

Sorkun Yaylası mevkiinde bulunan Ilgarini Mağarası'ndaki doğa sporları için yürüyüş yolu yapılma çalışmaları sona erdi, doğal güzellik turizme kazandırıldı.

AHŞAP MALZEMELERİ TAŞIMAK İÇİN İNSAN ZİNCİRİ VE KATIRLAR KULLANILDI

Ilgarini Mağarası'na ulaşım için Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak özel bir firmaya verilen ahşap yürüyüş yolunun yapımına 2 ay önce başlandı.

60 işçinin çalıştığı yürüyüş yolunda zaman zaman zorlu araziye ağaçların taşınması için katırlar ve insan zinciri oluşturuldu.

Zorlu parkur boyunca kayalara 9 bin 500 adet vida çakılırken, ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıldı.

2,5 km’lik parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi.

YOL ÜZERİNDE 2 AYRI MAĞARA VAR

Sorkun Yaylası ve Sümenler Köyü’nün üst bölgesinde yer alan Ilgarini Mağarası'nın çıkışında ilk olarak Mantar Mağarası yer alıyor.

Mağara dev bir mantarı andıran 4 metre yüksekliğindeki dev bir kalker kütlesinden oluşuyor.

Mağaranın içeriye doğru uzunluğu 30 metreden oluşuyor. Öte yandan Ilgarini Mağarası'na 1 km uzaklıktaki dikey mağara kapsamında ejder çukuru da yer alıyor.

DÜNYANIN 4’ÜNCÜ EN DERİN MAĞARASI ILGARİNİ

2,5 km’lik yürüyüş yolunun sonunda denizden yüksekliği bin 250 metre olan Ilgarini Mağarası yer alıyor. Giriş ağız genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metre, 250 metre derinliği ile dünyanın 4’üncü büyük mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

DOĞA TURİZMİNE İVME KAZANDIRACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı açıklamada, "Küre Dağları Milli Parkı'mız Kastamonu ve Bartın sınırları içerisinde bulunan 37 bin hektarlık alanı kaplayan bir yerimizdir. Biyoçeşitlilik açısından Avrupa'da 100 sıcak nokta, Türkiye’de ise 9 sıcak nokta arasında yer almaktadır. Milli parkımız dünyada tanınan bir alanımızdır. Avrupa Panparks ile Yabanıl Platin sertifikasına sahiptir. Burada kanyonlar şelaleler ve mağaralar çok dikkat çekiyor. Son yıllarda da ziyaretçi sayısının arttığı görüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bunun dışında başka projelerimiz var. Onlara da önümüzdeki süreçte başlamayı düşünüyoruz" dedi.