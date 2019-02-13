- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Papua Yeni Gine'de geöen yıl Kasım ayında düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için yurt dışından getirilen 300'e yakın lüks araba kayboldu.
Araçlar, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden liderlere tahsis edilmişti.
İtalya'dan tanesi 100 bin dolara alınan 40 Maserati ile 3 Bentley, eski bir garajda bulunurken, bazı araçların parçalarının söküldüğü belirtiliyor.
Liderleri gezdirecek sürücülere verilen araçlar arasında Landrcruiser ve Pajero jeep'ler de var.
Polis yetkilisi Dennis Corcoran, kayıp 284 aracın bulunması için başkent Port Moresby'de özel ekipler oluşturduklarını açıkladı.
Zirve için uçaklar dolusu araba getirtilmesi, halkın yüzde 40'ının günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu ülkede tepkilere neden olmuştu.
Papua Yeni Gine'yle ilgili yazılar yazan Keith Jackson adlı bir blogger, ülke yoksulluk içindeyken liderlerin dünyaya farklı bir imaj vermeye çalıştığını öne sürerek "Tüm bunlar, ülkede çocuk felci, sıtma ve verem gibi hastalıkların yeniden görülmeye başladığı, öğretmenlerin maaşlarını alamadığı ve sekiz milyon kişinin yoksulluğa sürüklendiği bir dönemde oluyor" demişti.
APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise eleştirilere "Zirveden sonra araçları satacağız. Bu arabalar peynir-ekmek gibi satıldığı için devlete külfet getirmeyecek" diye yanıt vermişti.
Papua Yeni Gine'ye yatırımcı çekmeyi amaçlayan zirveye Çin lideri Şi Jinping ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı.
2015'te de Filipinler'de düzenlenen APEC zirvesi için BMW'nin sponsorluğuyla ülkeye 200'den fazla araç getirilmişti.
Bu araçlar daha sonra halka satılmıştı.
Dünyanın en yoksul ülkelerinden Papua Yeni Gine, İtalya'dan 40 Maserati getirtti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.