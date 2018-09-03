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Dünyanın en mutlusu; Finlandiya

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye ise mutluluk sıralamasında 74’üncü sırada yer aldı

03.09.2018 - 11:14 | Güncelleme: DHA

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki ülkelerin mutluluk oranlarını ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler(BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin mutluluk alanında 74’üncü sırada yer aldığı görüldü. Dünya mutluluk Raporu’nda ilk sıraya yerleşen ülke ise Finlandiya olarak belirlendi. Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda ve Kanada’nın takip ettiği saptandı.

EN MUTSUZ ÜLKE BURUNDİ

Listenin son sırasında yer alan ülke ise Burundi olurken, dünyanın en mutsuz ülkesi olarak kayıtlara geçti. Burundi’yi de Orta Afrika Cumhuriyeti bir ön sıradan takip ederken, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi gibi ülkelerin son 10’da yer aldığı tespit edildi. Listenin 74’üncü sırasında yer alan Türkiye’nin önünde yer alan ülke ise Belarus olarak tespit edilirken, bir gerisinde bulunan devlet Pakistan olarak kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, mutluluk endeksi ile ilgili 6 bin 984 haber çıkışı tespit edildi. Mutluluk seviyesini belirlemek için çeşitli unsurlar kullanılırken, bunların başında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal yaşam, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi kavramlar yer aldı.Rapor, 156 ülke baz alınarak hazırlanırken 2015 ile 2017 yılları arası verileri yansıttığı görüldü.

 

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