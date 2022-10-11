Dünyanın en ünlü seri katillerinin ortak noktası burçları mı?

Dünya tarihi, işledikleri korkunç cinayetlerle kan donduran onlarca azılı suçlu barındırıyor. Elbette her insan gibi seri katiller de bir burca sahip. ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 38 yaşındaki TikTok kullanıcısı Lauren Elaine Skirvin de, dünyanın en ünlü seri katillerinin ortak noktasının burçları olduğunu öne süren bir paylaşım hazırladı. Skirvin, önce dünyanın en ünlü seri katillerini bir listede topladı, ardından katillerin burçlarını araştırdı. TikTok kullanıcısı, hazırladığı listede 4 burcun öne çıktığını gördü. Güneş burcu Başak, İkizler, Balık veya Yay olan seri katiller listede bir hayli fazlaydı. Skirvin, listede en çok Başak burcunun olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

SERİ KATİLLER 4 BURÇTA TOPLANDI - Albert DeSalvo, Jeffrey Dahmer ve David Berkowitz Skirvin son dönemde Netflix'te izlenme rekorları kıran diziyle yeniden gündeme gelen Jeffrey Dahmer'ın İkizler burcu olduğunu gözlemledi. Partilerde palyaçoluk yaparak ünlenen ve 'Katil Palyaço' olarak tanınan seri katil John Wayne Gacy'nin, Balık burcu olduğunu söyledi. Dünyanın en ünlü seri katillerinden Ted Bundy ve Ed Kemper'in Yay burcu olmasına dikkat çekti Ünlü TikTok yayıncısının bir başka şaşırdığı konu ise Akrep burçlarıydı. Skirvin, Akrep burçlarının listede yer almamasını 'şaşırtıcı' buldu.

SADECE GÜNEŞ BURCUNU BİLMEK YETERLİ Mİ? - David Berkowitz Peki seri katilleri sadece Güneş burçları üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru? Astroloji eğitmeni ve yazarı Öner Döşer ile Vedik astrolojinin önemli isimlerinden yazar ve eğitmen Şebnem Ekşib Haberturk.com'a yanıt verdi.

ÖNER DÖŞER: SADECE BURÇLAR YÖNÜNDEN BAKILMAMALI Duruma sadece Güneş burcu yönünden bakılmaması gerektiğini vurgulayan Öner Döşer, "Biz astrolojide Ay, Güneş ve 8 gezegeni kullanıyoruz. Bu 8 gezegenden Plüton, Neptün ve Uranüs de daha ziyade jenerasyonların karakteristik özelliklerini barındırıyor. Bu yüzden bu tür istatistiklerde Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars; sonra da Jüpiter ve Satürn gezegenlerine bakıyoruz. Aynı zamanda yükselen burç derecesini ve haritanın tepe noktasını inceliyoruz. 2008 yılında Correlation dergisinde yayımlanan ve 6 bin seri katilin incelendiği çalışmada, bahsettiğimiz gezegenlerin çoğunluğunun, özellikle de Mars ve Jüpiter gezegeninin değişken burçlarda olduğu görülüyor. Bu değişken burçlar da İkizler, Başak, Yay ve Balık. Yani 6 bin seri katilin haritalarına bakılarak yapılan çalışmada, saydığımız gezegenlerin değişken burçlarda (İkizler, Başak, Yay ve Balık) olduğu keşfedilmiş" dedi. "AY BURCU VE AY'IN ALDIĞI AÇILAR ÇOK ÖNEMLİ" Öner Döşer konuyla ilgili şöyle devam etti: "Bunun yanında astroloji haritasında Ay burcu ve Ay'ın aldığı açılar çok önemli. Yine en çok seri katillerde çoğunlukla Ay'ın Satürn gezegeni ile açılarının olduğunu görüyoruz. Ay'ın diğer gezegenlerle açılarına da bakmak gerekiyor. Mesela Uranüs, Neptun, Plüton, Mars, Satürn ve Chiron ile uyumsuz açılar da bu tür haritalarda çoğunlukla rastlanıyor. Astroloji haritasının 12. evi ve aynı zamanda Neptün gezegeninin uyumsuz açıları da seri katillerin haritalarında sıklıkla görülüyor. Tabii bir astroloji haritasının 12. evinde hangi gezegenin bulunduğunu anlamak için doğum saatine ihtiyacımız var. Aksi takdirde evleri doğru yerlere dizemiyoruz. Cinayetlerle Mars çok alakalıdır. Satürn ile Mars, genel anlamda silahlar, öldürme, cinayetlerle ilgilidir. Özellikle empati eksikliğinden doğan birtakım durumlar çocukluktan itibaren kişide gelişmiş olabiliyor ve bunlar zaman içerisinde topluma karşı daha acımasız bir enerji haline dönüşebiliyor. Bunu Ay'ın Satürn ile uyumsuz açılarında da görüyoruz ve bu seri katil haritalarında görülüyor. Kurban ve zulme uğrama teması da Neptün ve 12. evle alakalı. Bunlar da en çok Mars-Neptün açılarında, kurban durumuna düşmüş hissetme, başkalarını kurban etme sıkça görülüyor. Ay burcunun bilinç dışı eğilimler, otomatik davranışlar, elimizde olmadan yaptığımız şeylerle ilgili olmasından dolayı Güneş burcuna nazaran Ay burcunun ve Ay'ın yaptığı açıların çok daha ön plana çıktığını görüyoruz."

ŞEBNEM EKŞİB: EVRENDE HER ŞEYİN DUALİTESİ VAR Vedik astrolojinin iç dinamiklerimizi, Batı astrolojisinin yüzeyde görüneni gösterdiğini belirten ve sadece Güneş burcuna bakılmaması gerektiğini vurgulayan Şebnem Ekşib şu cümleleri kullandı: "Evrende her şeyin bir dualitesi var. Yani her şeyin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Gece ile gündüz gibi düşünün. Astrolojide ya da hayatın içinde kullandığımız tüm argümanlar iki yönlü bir etkileşim oluşturuyorlar. Dolayısıyla burçların olumlu tarafları olduğu gibi baş etmeleri gereken zor tarafları da var. Biz buna 'gölge taraflar' diyoruz. Seri katiller, psikopatlar ya da sosyopatlar burayı kontrol edemiyorlar. Bu durum, kişinin özel haritasındaki kendi dinamikleriyle ilgili. Astrolojik haritada vicdanı, merhameti, iyiliği, iç dinamikleri gösteren noktalarda bu insanların büyük problemleri oluyor. Haritalarındaki o kısım çok bozuk çalışıyor. Sadece burçlarla alakası yok. Haritanın bütününe, özellikle vicdan ve merhameti gösteren bölümlerine bakmamız gerekiyor. Diğer taraftan burçlar açısından ele aldığımızda; bahsettiğim dualite yaratan kısım Başak, İkizler, Yay ve Balık burçlarında şöyle çalışıyor; Başak burçları takıntıya çok yatkın bir yapıdadır. Negatif yönünü ortaya koyduğunda takıntılı ve saplantılı hale gelebiliyor. İkizler'de çok entelektüel bir taraf var. Vedik astrolojiye göre baktığımızda Albert Einstein ve Elon Musk İkizler noktaları yüksek insanlardır. İkizler zekanın uç noktasıdır. Zaten sinir uçlarını da temsil eder. Ama dahilik ile delilik arasında ince bir sınır vardır. Kişi, dahilikten gelen deliliği, uç noktaları kötülükle harmanlarsa ve bunu kontrol edemezse ortaya böyle böyle sonuçlar çıkabiliyor. Yay burçları çok iyimser olduğu kadar fanatik de olabiliyor. Örneğin Adolf Hitler'in haritasında Yay burcunun etkileşimleri yüksektir. Yay, aynı zamanda fanatizmin de burcudur. Bu nedenle bir konuda aşırı fanatizme kaçabilen, fazla tutkuyla hareket edebilen insanlar çıkartabiliyor. Dolayısıyla Yay'da saplantılı hal gelişebiliyor. Balık burçlarında da aşırıya kaçma ve obsesyon eğilimi vardır. Negatif yönlü çalışırlarsa bağımlılıklarla bağlantısı olabiliyor. Kişinin Balık burcunda fazla yoğun bir göstergesi varsa kaçma eğiliminde olabilir. Hayattan, sorunlardan kaçarak kendisini kurbanmış gibi görür. Kurban psikolojisine aşırı takılı kalabilir. Mağdur hissiyatında olanlar bir süre sonra mağdur edebilirler. Balık'tan seri katil çıkmasının arka nedenlerinden biri benim gözlemlediğim kadarıyla bu olabilir."