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Bazı ziyaretçiler, Trabzonlu olmalarına rağmen mağarayı ilk kez gördüklerini dile getirdi. Bazı ziyaretçiler internetten araştırarak mağarayı ziyarete geldiklerini belirtirken, bazıları ise sonbahar mevsiminde bile mağaranın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.