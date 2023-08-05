Dünyanın en zeki 5 hayvanı

Şempanzeler, çok çeşitli alet kullanmalarıyla ünlüdür ve her iki tür de mükemmel problem çözücülerdir.

Şempanzeler ve bonobolar, karmaşık sosyal hiyerarşilere sahip son derece zeki yaratıklardır. DNA'larının yüzde 98.7'sini insanlarla paylaştığı düşünüldüğünde, bu gerçekten şaşırtıcı değil.

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2. YUNUSLAR

Yunuslar, insan davranışını taklit edebilen, problem çözebilen, başkalarına öğretebilen ve öz farkındalık gösterebilen canlılardır.

Hem balinalar hem de yunuslar insanlardan daha büyük beyinlere sahiptir -vücut oranları daha yüksek olduğu için- ve ekolokasyon ile nesnelerin yerini belirleyebilirler.

Araştırmacılar ayrıca, deniz kabuklarını ve diğer okyanus nesnelerini oyuncak olarak kullanmak da dâhil olmak üzere, kendilerini eğlendirmek için etrafta oynayan yunusları belgelemeyi başardı.

Son olarak, yunuslar gelişmiş iletişim sistemlerine de sahiptir. Hatta bazı yunus türleri birbirlerini tanımlamak için isme benzeyen benzersiz ıslıklar kullanırlar.