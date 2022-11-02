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Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

Tüm dünyada, ülke vatandaşları atalarından miras aldığı gelenekleri bugün bile sürdürüyor ancak bu geleneklerin bazıları ilginç bazıları ise biraz ürkütücü.

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  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    HİNDİSTAN: THAIPUSAM BAYRAMI

    Hindular, Thaipusam Bayramı'nda Murugan'a fedakarlıklarını göstermek için vücutlarının en hassas bölgelerini piercing ile deliyor. Bu gelenek, Hindistan dışında Sri Lanka, Singapur, Mauritius, Malezya, Tayland ve Myanmar'da da uygulanıyor.
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    AFRİKA: TÜKÜREREK SELAMLAŞMAK

    Afrika'daki Masai Kabilesi, selamlaşmak için birbirlerine tükürüyor. Bu gelenekle, kişilerin kötü şanstan uzak durduğuna inanılıyor.  
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    JAPONYA: EVE GİRERKEN AYAKKABI ÇIKARMAK

    Bu çok gündelik bir iş gibi gözükse de Japonlar'ın bu eyleme yüklediği anlam farklı. Japonlar, eve girerken ev sahibine saygı göstermek için ayakkabılarını çıkartıyor. Hatta, çıplak ayakla birinin evine misafir olarak gitmek Japonya'da büyük bir saygısızlık olarak algılanıyor. 
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    ÇEKYA: BİRA HAVUZLARI

    Çekler, biranın vücuda ve ruha iyi geldiğine inanıyor bu yüzden ülkenin birçok yerinde bira havuzu var. Bira havuzlarında duş almak ve eğlenmek ülke arasında bir gelenek haline gelmiş durumda. 
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    HİNDİSTAN: TAPINAKTAN ATILAN BEBEĞİN AÇILAN ÇARŞAFLA TUTULMASI

    Hindistan'da yeni doğan bebekler yüksek bir tapınaktan atılıyor, tapınağın aşağısında diğer yetişkinler tarafından açılan çarşafın üstüne düşüyor. Bu geleneğin çocuklara refah ve şans getireceğine inanıyorlar. 
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    DANİMARKA: TARÇIN VE BİBER DÖKME

    Danirmarka'da 25.yaşını kutlayan bekar bireylerin üzerine tarçın dökülürken, 30.yaşına giren ve bekar olan kişilerin üzerine ise toz biber dökülüyor.
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

     ÇİN: AĞLAYAN GELİN

    Çin'de bizim kültürümüzü benzer bir gelenek sürdürülüyor. Çin'deki gelinler, düğünden bir ay önce ağlamaya başlıyor. Bu şekilde gelinin kendi ailesine olan bağlılığını ifade ettiği inanılıyor.
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    JAPONYA: SEPPUKU

    Harakiri olarak da bilinen bu adet, yenilgiyi yaşamaktansa ölmeyi tercih eden kişilerin kendini öldürmesi anlamına geliyor. 
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    BREZİLYA: KARINCA ELDİVEN TÖRENİ

    Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde ilginç bir gelenek sürüyor. Erkek çocuklar, erkekliğe geçişini kanıtlamak için  birkaç kişi eşliğinde ormanın derinliklerine götürülüyor ve elleri mermi karınca dolu bir eldivene sokuluyor. Mermi karıncaları dünyanın en zehirli karıncaları arasında ve bu gelenek oldukça tehlikeli sonuçlar doğursa da yapılmaya devam ediyor.  
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    ALMANYA: POLTERABEND

    Geleneğe göre evlenmek üzere olan çift düğünden önce aileleriyle toplanıyor ve yemek yiyor. Yemekten sonra tüm tabaklar kırılıyor ve çiftten bunları toplaması isteniyor. Bu geleneğin amacı, müstakbel eşlere el ele vererek tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini anlatmak.
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    ENDONEZYA: BANYO YASAĞI

    Endonezya'da bulunan Tidong topluluğunda evlilik sırasında çiftler kalın bir perdeyle birbirinden ayrılır. Tören sırasında damat, gelini görmek için aşk şarkıları söylemesi gerekir. Aşk şarkılarının ardından perde açılır ve geleneğin tamamlanması için evli çift üç gün boyunca banyo yapması engellenir.
  • Dünyanın farklı ülkelerinden en ilginç gelenekler! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    İSPANYA: LA TOMATINA

    Dünyadaki en büyük domates savaşı olan La Tomatina, Valensiyalılar arasında yaygın olan ilginç bir gelenek. Son zamanlarda yerel halkın yanı sıra birçok turist de buna katılıyor.  Bu geleneğin neden yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

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