Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu!

Dünyanın en kirli şehirleri açıklanırken, Türkiye’den Ankara, İzmir ve İstanbul’un dünyanın en kirli şehirleri arasında yer aldığı görüldü. Raporda, dünyanın en kirli şehri ise 97,79 endeks ile Afganistan’ın Kabil şehri olarak kaydedildi