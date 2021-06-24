Dünyanın ikinci en yüksek yapısında otel açılışı 0:00 / 0:00

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J Otel Şangay Kulesi, artık Şanghay'daki en yüksek noktayı işgal etmesi nedeniyle, Çin'in en yüksek lüks oteli unvanına sahip oldu.

Otel 120. katta bir restorana ve 24 saat kişisel personel hizmetine sahip.

Çin’in en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek yapısı unvanına sahip olan Şanghay Kulesi’ndeki otel, AFP’nin haberine göre finans bölgesindeki Şanghay Kulesi'nin en üst katlarını kaplıyor. AFP, dünyanın ikinci en yüksek yapısını kaplayan otelin asansörle ulaşımını, saniyede 18 metrelik kulak patlaması ile açıkladı.

Otelin gecelik konaklama ise ''açılışa özel'' 3,088 yuan, yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor. Otel, Çin devletine ait büyük bir grup olan Jin Jiang International Hotels zincirinin bir parçası.

Otelin satış ve pazarlama müdürü Renee Wu, otele ilginin cesaret verici olduğunu söyleyerek "Açılış gününde web sayfası bile yoğun ilgi gösteren çok sayıda ziyaretçiyle aşırı doluydu ve gelip otelimizi deneyimlemek için çok güçlü bir istekleri var" ifadelerini kullandı.

Economist'in haberine göre, 632 metrelik yapı Şanghay Kulesi, Çin'de finans başkentinin gücünü temsil ediyor.