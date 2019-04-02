Liberty Üniversitesi'nden arkeologlar, Babil kralı Nabonidus'un, MÖ 6. yüzyılda yazdığı ayrılık mektubunu keşfetti.

Araştırmacılar, MÖ 6. yüzyılda Babil kralı Nabonidus'un, şimdiye dek keşfedilen ilk ayrılık mektubunu gönderdiğini açıkladı.

Arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan yeni bulgu, Babil kralı Nabonidus'un cariyesinden nasıl ayrıldığını gösteriyor.

Tabletteki yazıt şöyle başlıyor; "Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım."

Bu mektup, geçen yıl Irak'ın güneyindeki tableti keşfeden arkeologlar tarafından yapılan incelemelerden sonra ortaya çıktı.