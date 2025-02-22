Dünyanın uzaydan yeni görüntüsü

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılan Boeing X-37 isimli robotik uzay aracı, dünyayı görüntüledi.

X-37B tarafından çekilen fotoğraf, ABD Uzay Kuvvetleri tarafından paylaşılırken, fotoğrafın 2024 yılına ait olduğu bildirildi.

Uzayda deney yapmak için bulunan aracın, yörünge değiştirirken az miktarda yakıt harcayarak önemli bir başarı elde ettiği de verilen bilgiler arasında.