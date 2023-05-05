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'Dünyaya hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirme gayretindeyiz'

Can Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Umut Baycan, bünyesinde Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji'ni barındıran Can Eğitim Kurumları'nın temel eğitim mottolarından birisinin değişime ayak uydurmak olduğunu söyledi. Doğa Koleji'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği t-MBA Zirvesi'nde konuşan Baycan ''Çok hızlı teknolojik değişim ve dijital dönüşüm yaşayan, bilgiye erişimin saniyelerle gerçekleştiği bu dünyaya en hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirme gayretindeyiz'' dedi

'Dünyaya hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirme gayretindeyiz'
HABERTURK.COM

Doğa Koleji'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği t-MBA Zirvesi'nde dünyanın en büyük amfi dersi işlendi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirve Türkiye’nin önde gelen iş liderleriyle gençleri bir araya getirdi.

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından organize edilen zirvenin bu yılki teması “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” idi.

Can Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Umut Baycan, bünyesinde Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji'ni barındıran Can Eğitim Kurumları'nın temel eğitim mottolarından birisinin değişime ayak uydurmak olduğunu söyledi.

Evrim kuramının kurucusu İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Robert Darwin'in ''Daha zeki ya da daha güçlü olanlar değil değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır'' sözünü hatırlatan Baycan ''Bu bilimsel gerçek eğitim kurumumuzun temel ayaklarından birisi. Çok hızlı teknolojik değişim ve dijital dönüşüm yaşayan, bilgiye erişimin saniyelerle gerçekleştiği bu dünyaya en hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirerek ve bunun altyapısını en iyi imkanlarla öğrencilerimize vererek öğrenci yetiştirme gayretindeyiz'' dedi.

İş Projeler Finalistleri Ödül Töreni'nde Yemek Sepeti CEO'su Mert Baki'ye plaket veren Baycan, Doğa Koleji öğrencilerinden de girişimciler çıkmasını temenni etti.

İŞ DÜNYASININ LİDERLERİ GENÇLERLE BULUŞTU

Zirvede Renault MAIS CEO’ su Dr. Berk Çağdaş, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ve Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki tecrübelerini aktardı.

Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver de konuşmasında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.


Renault MAİS CEO- Dr. Berk Çağdaş, iletişimin önemine vurgu yaptı. Çağdaş ''Bugün dünya üzerinde dengesizliğin sebebi insanların birbirileri ile iletişim kuramamaları. Eğer kendiniz için sürdürülebilir hayat kurarsanız, toplum sürdürülebilir özellikleri olan toplum haline dönüşür'' dedi.

Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, öğrencilere özendikleri şeylerin değil meraklarının peşinden koşmalarını önerdi. Polatoğlu ''Çalışmak hayatın yakıtıdır. Evrensel düşünmek, evrensel doğruları gözetmek, dünyayı iyi tanımakla elde edilecek bir boyut'' diye konuştu.


LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş de iyiliğe vurgu yaptı.

Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, herkesin farklı merakları, güçlü tarafları olabileceğini aktardı. ''Aileyi, şirketi, toplumu oluşturan çok renklilikten faydalanmaktır'' dedi.


W20 Kurucu Başkanı Dr.Gülden Türktan, öğrencilere ''Kararlarınızı adım adım verin'' tavsiyesinde bulundu.

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