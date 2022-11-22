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Duran TIR kazaları artıyor! En önemli kural unutuluyor

Son günlerde otoyollardaki duran TIR kazaları artmaya başladı. Habertürk'e konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "TIR arıza yapıp otoyolda duruyorsa 15 metre mesafeye reflektör konulmalı. Diğer sürücüler 150 metreden fark etmeli" dedi. Kenan Butakın'ın haberi..

Duran TIR kazaları artıyor! En önemli kural unutuluyor
Duran TIR kazaları artıyor! En önemli kural unutuluyor
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Türkiye son günlerde otoyollarda meydana gelen 'duran TIR' kazalarına tanık olmaya başladı. Son ölümlü kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalandığı için duran TIR'a arkadan çarpan araç 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde de, TIR'la otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Giresun'da park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan araçtaki bir kişi yaralandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, emniyet şeridi olmayan bölgede arıza yapan kimyasal madde yüklü tankere, TIR çarptı. TIR sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Trabzon'da da, otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada milli boksör Mehmet Aydemir yaralandı, araçta bulunan arkadaşı Yiğit Şahin yaşamını yitirdi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PERİYODİK BAKIMLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Kazanın ardından da otoyollarda arızalandığı için park eden TIR'ların yeterli önlemleri alıp almadıkları tartışması ortaya çıktı.

Habertürk'e konuşan İleri İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, son dönemde periyodik bakım eksikliği nedeniyle çok sayıda TIR'ın benzer kazalarla gündeme geldiğini söyledi. Büyükçınar, "Bu tür araçların fazlaca arızalanmasının nedeni periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklanıyor olabiliyor. Ancak en büyük sorun sürücülerin trafik ile ilgili kuralları bilmemesi." dedi.

"15 METRE MESAFEDE REFLEKTÖR OLMALI"

Büyükçınar, bu tür durumlarda ise reflektör önleminin uygulanması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bir TIR otoyolda arızalandığında 15 metre mesafeye ayakta durabilen reflektör koymalı. Diğer dürücüler 150 metre mesafeden bu reflektörü fark edebilmeli. Viraj veya tepelik bir alan varsa ona gelen sürücülerin fark edeceği şekilde bu reflektörleri koymalı. Maalesef son zamanlarda bu kuralın ihlalinden kaynaklanan kazalarla karşılaşıyoruz. Ayrıca TIR'larda çarpan araçların kasa altına girmesini engelleyen özel tampon mutlaka olmalı. Zaten son düzenlemelerde bu tamponların mutlaka olması gerektiği yoksa aracın muayeneden geçemeyeceği ifade ediliyor."

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