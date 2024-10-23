Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetini geri çevirdi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi ve davetini geri çevirdi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçı için İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile yenilecek yemeğe tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Hacıosmanoğlu’nun Okan Buruk açıklamalarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu yemeğe katılım göstermedi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçını protokolde takip edecek.