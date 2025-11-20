Habertürk
Habertürk
        Dursun Özbek röportajı canlı izleme ekranı | 20 Kasım 2025 HT Spor Habertürk TV Dursun Özbek röportajı canlı, anlık, reklamsız, HD izle

        Dursun Özbek bu akşam HT Spor'da! Dursun Özbek röportajı canlı izleme ekranı

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam Habertürk TV - HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Özbek, futbol gündemine dair merak edilen soruları cevaplayacak. Röportaj, televizyonun yanı sıra, kanalların web sitesi üzerinde de canlı olarak yayınlanacak. İşte, Dursun Özbek röportajı canlı izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:30
        1

        HT Spor, futbol gündemine yön veren bir röportaja daha imza atıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam Habertürk TV - HT Spor ortak yayınında merak edilen soruları yanıtlayacak. Özel yayın aynı zamanda web sitesi üzerinden canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. İşte, 20 Kasım 2025 Perşembe Dursun Özbek röportajı canlı izleme ekranı

        2

        GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK BU AKŞAM HT SPOR'DA!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam 20.00'de Habertürk TV - HT Spor ortak yayınına konuk oluyor.

        Röportaj, Habertürk spikeri Ayşe Süberker’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ile HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik ise merak edilenleri soracak.

        3

        DURSUN ÖZBEK RÖPORTAJI CANLI İZLEME EKRANI

        Özel röportaj, Habertürk TV - HT Spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Televizyondan izleme fırsatı bulamayacak futbolseverler için röportaj Habertürk TV - HT Spor web siteleri üzerinden canlı olarak izlenecek.

        HT SPOR CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans bilgileri ve platformlar:

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

