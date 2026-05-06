Dursun Özbek tarihe geçmeye hazırlanıyor!

GAYRİMENKUL PROJELERİYLE TAKIMA PARA KAZANDIRDI

Dursun Özbek, başkanlık dönemlerinde gayrimenkul projeleriyle kulübe gelir sağladı.

Riva'daki "Düşler Vadisi" projesiyle ilk etap inşaatına start veren Özbek başkanlığındaki Galatasaray, gelir paylaşımı modelini uygulayarak buradan yaklaşık 170 milyon dolar kazandı. Özbek'in yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu projede ikinci faz için Emlak Konut'un projeyi üstlenmesinin ardından maliyetini kendisinin karşılayacağı projeden yaklaşık 230 milyon dolar kar hedefliyor. Beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ise gelir 400 milyon doları bulacak.

Florya arazisinde ise gelir paylaşımı modeliyle Nivak Yapı ile sözleşme imzalayan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, yıkım ve hafriyat çalışmalarının başlamasının ardından projeden 500 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Özbek döneminde kulüp, Mecidiyeköy'de otel olarak başlayan inşaatı konut projesine çevirerek, bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar lira gelir elde etti.