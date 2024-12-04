Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler: Vaatler yerine getirilmiyor!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF hakkında da sert sözler söyledi. İşte açıklamaları...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri;
"VAATLER YERİNE GETİRİLMİYOR"
"TFF seçimlerinde Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdik. Bir önceki yönetimden memnuniyetsizlik vardı. Bir yapıdan bahsederek, Sayın Mehmet Büyükekşi yıpranmıştı. Biz de memnun değildik ama onlar da memnun değildi! Yapı öyle, yapı şöyle! Sonra Hacıosmanoğlu'nu ve vaatlerini dinledik. Biz de onu destekledik. Ancak Galatasaray'a olan tavırlardan memnun değiliz. Vaatleri yerine getiremediğini görüyoruz."
"SENİN MUHATTABIN OKAN HOCA DEĞİL!"
"Okan Hoca, bir hakeme 'bir daha burada maç yönetemezsin' demiş ve sevk edilmiş. Neticesinde para cezası vermişler, onu da Tahkim Kurulu kaldırmış. Suçsuz olduğu ortaya çıkmış. Devamında Sayın TFF Başkanı 'Sen hakeme bu lafı ettin, bak sen göreceksin' O hakemi bir daha senin maçına gönderiyor muyum, göndermiyor muyum!' diyor. Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi? Okan Hoca senin zaten muhatabına değil! Evet verdin, Eyüpspor maçına verdin! VAR hakemini de ona göre ayarladın!"
"ÖNCE 'VALİLİK' DEDİLER, SONRA 'YAYINCI' DEDİLER"
"Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var."
"TFF'DEN MEMNUN DEĞİLİZ"
"Bir takımı doğramanın çeşitli yolları var! İnce ince de doğrayabilirsiniz, kafadan da doğrayabilirsiniz! Neticede TFF'den memnun değiliz."
"TFF VE MHK, GALATASARAY'A KARŞI"
"TFF, MHK ile birlikte Galatasaray'ın başarısını, sahadaki performansını etkilemek için tavır takınmıştır. Galatasaray Başkanı olarak, emeğimize kimsenin el sürmesine müsaade etmem! Emeğe büyük saygım var, kimse bu emeği gasp edemez! Müsaade etmem! Öyle bir yapım var!"
"EL SÜRENİN ELİNİ KIRARIM!"
"1950'li doğumluyum, fakir bir ilçe olan Şebinkarahisar'da doğdum. Sonra İstanbul'da okudum, erken yaşta babamı kaybettim. 13 yaşında aile reisi oldum, 22 yaşında ticarete başladım. Hayatın bütün zorluklarını gördüm. Ticaret hayatımın büyük bir bölümü otobüs sırtında, Anadolu yollarında geçti. Emeğin ne olduğunu, hayat kurmanın ne olduğunu bilen birisiyim. Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun!"
"BU TFF'YE DE İHTİYAÇ YOK"
"TFF istifa etmeli mi?"
"Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray'a ayrıcalık bir ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Seçimde söz verdikleri gibi Türk futboluna adalet getirmeleri lazım. Sayın Başkan bundan sapmadan, Türk futboluna adaleti getirmek zorundadır. Söz verdiğinin yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok! Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyecekler, bu TFF'ye de ihtiyaç yok!"