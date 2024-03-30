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        Haberler Spor Basketbol Dusan Alimpijevic: Beşiktaş'ı EuroLeague'e götürmek benim hayalim - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic: Beşiktaş'ı EuroLeague'e götürmek benim hayalim

        BKT Euro Cup yarı final serisi ikinci maçında Fransa'nın Mincidelice JL takımı 81-72'lik skorla mağlup eden Beşiktaş Emlakjet'in teknik direktörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de olmayı hayal ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 01:18 Güncelleme: 30.03.2024 - 01:18
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        Alimpijevic'in hayali Euroleague!
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        Beşiktaş Emlakjet, BKT Euro Cup yarı final serisi ikinci maçında Mincidelice JL takımını 81-72 yendi.

        Maçın ardından Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Dusan Alimpijevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, takımı EuroLeague'e götürmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

        "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZİ GALİBİYETE TAŞIDI"

        Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını ifade eden Sırp çalıştırıcı, “Geri dönmek için bir kez daha her şeyi yaptık. İnanılmaz bir taraftarımız var. EuroCup’ta hiç kimse böyle bir atmosfere böyle bir taraftara sahip olmadı. Onların desteği bizi galibiyete taşıdı. Bu zaferi onlara borçluyuz. Gerçekten çok mutluyum. İlk yarıda baskı altındaydık. Ancak ikinci yarı baskı onların üstündeydi. Önemli bir galibiyet aldık.” dedi.

        Maç sırasında düşerek bilincini kaybeden Matt Mitchel hakkında konuşan Alimpijevic, "Matt Mitchell'ın gözüne dün akşamki antrenmanda yanlışlıkla parmak girdi. Zor görüyordu ve normalde hastaneye gitmesi lazımdı. Bugün ona 'Hastaneye gitmek ister misin' diye sordum. O da 'Gözüm görmeyene kadar oynamak istiyorum.' dedi. Matt'in durumu şu anda iyi, geceyi hastanede geçirecek." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş Emlakjet ile iyi bir sezon geçiren Dusan Alimpijevic, "Beşiktaş'ı EuroLeague'e götürmek benim hayalim." açıklamasında bulundu.

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