Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan mutlu olmadıklarını söyleyen Tadic, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz." dedi.