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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz - Fenerbahçe Haberleri

        Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:36
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        Dusan Tadic: Sonuçtan mutlu değiliz
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        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Sonuçtan mutlu olmadıklarını söyleyen Tadic, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz." dedi.

        İstanbul'daki rövanşı işaret eden yıldız oyuncu, "Bana göre rakip özellikle son 30 dakikada daha da yoruldu. Biz daha yakın oynadık rakibe defansif anlamda. Fiziksel anlamda üstün geldik. Zorluklar yaşattık. Rakibi analiz edeceğiz. Bu sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Her maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 maç daha var. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir futbolla yarı finale yükselmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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