Dusan Tadic'ten Ajax açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic, galibiyetin ardından konuştu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK" Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. REKLAM

"MAÇ İÇERİSİNDE BU TİP ŞEYLER OLABİLİR" Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır.