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        Düşen uçağın kara kutusu Brezilya'ya gönderilecek

        Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının kara kutularının çözülmesi için Brezilya'ya gönderileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 01:22 Güncelleme: 30.12.2024 - 01:22
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        Düşen uçağın kara kutusu Brezilya'ya gönderilecek
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        Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şikago Sözleşmesi 13'üncü maddesine uygun olarak soruşturmayı yürüten devletin uçuş kayıt cihazlarının okunmasını sağladığı ve kara kutuların hangi ülkede okunacağına ve şifresinin çözüleceğine karar verdiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, Kazakistan’ın söz konusu sözleşmeyi 1992’de onayladığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) üyesi olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

        "(Şikago Sözleşmesi) belgesine dayanarak ICAO'nun da tavsiyeleri ve Azerbaycan ile Rusya'nın havacılık otoriteleri ile yapılan istişareler dikkate alınarak Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev'in başkanlığındaki uçak kazasını araştırma komisyonu, uçuş kayıt cihazlarının (kara kutular), Embraer uçağının da menşe ülkesi olan Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi'ne (CENIPA) gönderilmesine karar verildi."

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        CENIPA'nın kara kutuları okuyabilecek sertifikalı bir laboratuvara sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bu konunun Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bizzat kontrolünde olduğu ifade edildi.

        Kazak yetkililer, daha önce 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına düşürülen Azerbaycan yolcu uçağının 2 kara kutusunun bulunduğunu ve uçak kazası soruşturmasına 17 uluslararası uzmanın katıldığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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