Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) filmi 27 Aralık Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Aline Brosh McKenna , Cameron Crowe'un kaleme aldığı film Cameron Crowe tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Düşler Bahçesi filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...
Başrollerini Matt Damon ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı Düşler Bahçesi filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlele buluşuyor. Benjamin Mee'nin aynı adlı kitabından uyarlanan film 2011 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Düşler Bahçesi filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşler Bahçesi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
DÜŞLER BAHÇESİ KONUSU NEDİR?
Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu yalnız büyütmeye çalışan Benjamin hep beraber yaşadıkları kentten uzakta, doğayla daha baş başa olabilecekleri yeni bir eve taşınmak, yeni bir başlangıç yapmak ister. Fakat taşınmak için seçtikleri ev aslında bir hayvanat bahçesidir! Başta çok şaşırsalar da, bu eve taşınmaya ve terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verirler. Bu hem maddi hem menevi açıdan zorlu ama bir o kadar da tutku dolu bir macera olacaktır...
DÜŞLER BAHÇESİ OYUNCULARI KİMLER?
Matt Damon
Scarlett Johansson
Thomas Haden Church
Patrick Fugit
Colin Ford
Elle Fanning
Maggie Elizabeth Jones
John Michael Higgins
Angus Macfadyen
Peter Riegert