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        Düştüğü su kuyusunda can verdi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde genişletme çalışması yaptığı 40 metrelik su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:44
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        40 metrelik kuyuda can verdi
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        Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Dağlı Mahallesi'ndeki kuyuda arkadaşlarıyla genişletme çalışması yapan 30 yaşındaki Eray Yıldırım dengesini kaybetti.

        Yıldırım, yaklaşık 40 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, kuyudan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        #su kuyusu
        #Mersin
        #ölüm
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