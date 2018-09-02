Düşük kurdan dolar satışı konusunda Halkbank'tan açıklama: 4,6 milyon dolarlık döviz alımı yapıldı
Cuma gecesi yaklaşık yarım saat boyunca Halkbank sistemleri üzerinden düşük kurdan dolar satılmasıyla ilgili olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklama yaptı ve toplamda 4,6 milyon dolarlık işlem yapıldığını, sorunun giderilmesiyle bu işlemlerin iptal edildiğini ifade etti.
02.09.2018 - 13:57 | Güncelleme:
Cuma gecesi yaklaşık yarım saat boyunca Halkbank sistemleri üzerinden düşük kurdan dolar satılmasıyla ilgili olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklama yaptı ve toplamda 4,6 milyon dolarlık işlem yapıldığını ifade etti.
Cuma gecesi Türkiye saati ile 22.01'den 22.39'a kadar süren düşük kur sorununun 10 - 15 dakika içerisinde fark edildiğini söyleyen Arslan, bu süre içerisinde 1763 müşterinin işlem yaptığını söyledi.
NTV yayınına konuk olan Arslan, söz konusu döviz işlemlerinin tümünün iptal edildiğini kaydetti.
Cuma gecesi Dolar/TL kuru 6,50'nin üzerindeyken Halkbank internet sitesine girenler, 3,72 seviyesinden Dolar satımı gerçekleştiğini görmüş, konu sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.
Düşük kur hatası neden kaynaklandı?
Piyasaların kapanmasının ardından diğer tüm bankalar gibi kur verilerini Bloomber ve Reuters gibi uluslararası veri sağlayıcı kuruluşlardan aldıklarını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Arslan, Cuma gecesi yaşanan sorunun nedenlerini şöyle anlattı:
"Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık. İşlem yapan müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim."
Uğur Gürses: Halkbank düşük kur ilan ederek birilerine çıkar sağlamış olamaz
Ekonomist Uğur Gürses ise blogunda kaleme aldığı yazıda sosyal medyada Halkbank'taki hatanın bir manipülasyon olarak yansıtılmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Halkbank düşük kur ilan ederek birilerine çıkar sağlamış olamaz. Çok belli ki algoritmada, "piyasa fiyat süzgeçlerinde" bir hata meydana gelmiş" dedi.
Gürses yazısında Halkbank ve diğer bankaların Türkiye'de piyasalar kapalıyken kur ilanlarını uluslararası veri sağlayıcılardan aldığını anımsatarak, "Zaman zaman yanlış ya da hatalı kotasyonlar girilmiş olabilir. Eğer kendi internet sitesinde müşterilerine döviz alım-satım kuru ilan eden banka güvenlik algoritmasını iyi kurgulamamışsa bunu müşterilerine yansıtabilir. Ucuzdan satıp, pahalıdan da alabilir" yorumunu yaptı.
Bu hatanın giderilmesiyle bankanın müşterilerinin hesaplarını piyasada şekillenen kurlar çerçevesinde yeniden düzenleyebileceğini de vurguladı.
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Düşük kurdan dolar satışı konusunda Halkbank'tan açıklama: 4,6 milyon dolarlık döviz alımı yapıldı/dusuk-kurdan-dolar-satisi-konusunda-halkbank-tan-aciklama-4-6-milyon-dolarlik-doviz-alimi-yapildi-21278052127805
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