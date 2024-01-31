Düşünme zamanı: Sizi zorlayacak 7 farklı bulmacayı çözmeye hazır mısınız?

2. soru: Bir iş adamı ofisine geldiğinde masasından çok önemli bazı belgelerin kaybolduğunu gördü. Polis 3 kişiden şüphelendi ve her biri ofise bile gitmediklerini söyledi. Kim yalan söylüyor?

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3. soru: Bir adam kaçırılıp eve kilitlendi. Evin 4 kapısı vardı ve sadece birinden kaçabilirdi. İlk kapının arkasında onu donarak öldürecek kadar soğuk var. İkinci kapının arkasında çok aç köpekbalıkları var. Üçüncünün arkasındaki oda zehirli gazla dolu. Dördüncüsünün ise öyle güçlü bir güneşi var ki her şeyi yakıyor. Hangi kapıdan kaçabilir?