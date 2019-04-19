Dünyada milyonlarca kullanıcısıyla en popüler arama motoru olan Google, gazeteci yazar ve Türk kadın hareketinin öncü isimlerinden biri olan Duygu Asena'nın doğum günü dolayısıyla özel bir Doodle hazırladı.

19 Nisan 2019 tarihle Doodle dolayısıyla milyonlarca kullanıcı Duygu Asena'yı araştırmaya başladı. Peki Duygu Asena kimdir? İşte Duygu Asena'nın hayatından önemli bilgiler...

DUYGU ASENA KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena, 19 Nisan 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Duygu Asena, Atatürk'ün yaveri ve CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunudur.

DUYGU ASENA'NIN HAYATI

Kadıköy Özel Kız Koleji'nde orta öğretimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü bitiren Duygu Asena Haseki Hastanesi Çocuk kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Evlerinde Pedagog olarak görev aldı.

1972'de Hürriyet gazetesinde yazmaya başlayan Duygu Asena, daha sonraları birçok gazete ve dergide görev aldı. 90'lı yıllarda Trt2'de "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sunan Duygu Asena, yazarlığını da ilk kitabı "Kadının Adı Yok" ile insanlara duyurdu. Kitap 1988 yılında müstehcen içerikli bulunup yasaklandı. İki yıl süren davalar sonunda tekrar basımına izin verilen kitap Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı.

DUYGU ASENA NEDEN ÖLDÜ?

Duygu Asena, tedavi gördüğü hastanede beyin tümörü nedeniyle 30 Temmuz 2006 günü vefat etti.

Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden biri olan Duygu Asena, dünya çapında feminizmin en önemli yazarları arasında kabul edilmektedir.

DUYGU ASENA'NIN ESERLERİ

Duygu Asena'nın yayınlanan ve döneminde büyük ses getiren kitapları şunlardır: Paramparça (2004),Aşk Gidiyorum Demez (2003),Aslında Özgürsün (2001),Aynada Aşk Vardı (1997),Değişen Bir Şey Yok (1994),Kahramanlar Hep Erkek (1992),Aslında Aşk da Yok (1989),Kadının Adı Yok (1987).