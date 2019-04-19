- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Dünyada milyonlarca kullanıcısıyla en popüler arama motoru olan Google, gazeteci yazar ve Türk kadın hareketinin öncü isimlerinden biri olan Duygu Asena'nın doğum günü dolayısıyla özel bir Doodle hazırladı.
19 Nisan 2019 tarihle Doodle dolayısıyla milyonlarca kullanıcı Duygu Asena'yı araştırmaya başladı. Peki Duygu Asena kimdir? İşte Duygu Asena'nın hayatından önemli bilgiler...
DUYGU ASENA KİMDİR?
Gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena, 19 Nisan 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Duygu Asena, Atatürk'ün yaveri ve CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunudur.
DUYGU ASENA'NIN HAYATI
Kadıköy Özel Kız Koleji'nde orta öğretimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü bitiren Duygu Asena Haseki Hastanesi Çocuk kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Evlerinde Pedagog olarak görev aldı.
1972'de Hürriyet gazetesinde yazmaya başlayan Duygu Asena, daha sonraları birçok gazete ve dergide görev aldı. 90'lı yıllarda Trt2'de "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sunan Duygu Asena, yazarlığını da ilk kitabı "Kadının Adı Yok" ile insanlara duyurdu. Kitap 1988 yılında müstehcen içerikli bulunup yasaklandı. İki yıl süren davalar sonunda tekrar basımına izin verilen kitap Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı.
DUYGU ASENA NEDEN ÖLDÜ?
Duygu Asena, tedavi gördüğü hastanede beyin tümörü nedeniyle 30 Temmuz 2006 günü vefat etti.
Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden biri olan Duygu Asena, dünya çapında feminizmin en önemli yazarları arasında kabul edilmektedir.
DUYGU ASENA'NIN ESERLERİ
Duygu Asena'nın yayınlanan ve döneminde büyük ses getiren kitapları şunlardır: Paramparça (2004),Aşk Gidiyorum Demez (2003),Aslında Özgürsün (2001),Aynada Aşk Vardı (1997),Değişen Bir Şey Yok (1994),Kahramanlar Hep Erkek (1992),Aslında Aşk da Yok (1989),Kadının Adı Yok (1987).
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.