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        Haberler Gündem Düzce'de denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Güncel haberler

        Düzce'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denize girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlenen Tunç Denizgöçer için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:44
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        Denizde kaybolan kişi aranıyor
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        İlçeye bağlı Çayağzı plajında öğle saatlerinde sahildeki kıyafetleri görenler, sahibini uzun süre bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından kıyafetlerin, denize girdikten sonra bir daha çıkmayan Tunç Denizgöçer'e ait olduğu belirlendi.

        Denizgöçer'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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