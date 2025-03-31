Otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Sema Ö. idaresindeki otomobil, Aydınyayla mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hacer A, Zemzem A. ve Aynur A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.