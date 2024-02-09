Düzce'de otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
M.B.Ç. idaresindeki otomobil, Kuzey Çevre yolu Yahyalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Bayram'a (29) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bayram, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.B.Ç gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.