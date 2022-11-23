Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 depreminin ardından kent genelinde yeniden yapılaşmayla gidildiğini 23 yılda ciddi değişim yaşandığını ve bu nedenle hasarın az olduğunu söyledi.
ÇOK KATLI YAPILAŞMAYA İÇİN YOK
Kent genelinde 3 kat sınırı getirildiğini anlatan Özlü, yatay mimariye geçildiğini, çok katlı yapılaşmaya izin verilmediğini ifade etti.
"ZEMİN ARTI 3 KAT YAPILAŞMA"
Özlü şöyle devam etti: "İlçelerimizde de kentte de yatay mimari söz konusu. Kent genelinde zemin artı 3 kat, toplam 4 kat sınırlaması var. Biz deprem yönetmeliğini harfiyen uygulayan bir şehiriz.
"YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 80'İ YENİ"
Yapı konut stokumuz yüzde 80 yenidir ve deprem yaşamış bir şehir olarak tedbirleri, yönetmelikleri mutlaka uyguluyoruz. Düzce konut stoku yüzde 80 oranında yenidir. Düzce'nin toplam nüfusu 400 bindir ve yüzde 63'ü şehir merkezinde yaşıyor.
"KÖY EVLERİ BİR YA DA İKİ KATLIDIR"
Düzce insanı depreme karşı bilinçlidir ve gerçekten çok hassastır. Köylerde de yüksek katlı yapılaşma yoktur. Bir ya da iki katlıdır evler ve köylerden de vahim bir haber beklemiyorum."
12 KASIM 1999 DEPREMİ
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 3 ay sonra 12 Kasım 1999'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hattı üzerinde, yerin 17 kilometre altında deprem meydana gelmişti. Saat: 18.57'de yaşanan depremde 845 kişi hayatını kaybederken; 4 bin 948 kişi de yaralanmıştı.
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