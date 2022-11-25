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Düzce depremi hasar sorgulama ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Düzce depreminden etkilenenlerinin bina hasar sorgulaması yapabileceklerini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından depremden etkilenenler, hasar sorgulamasının nasıl, nereden yapılacağını mercek altına aldı. İşte T.C. kimlik numarası ile Düzce depremi hasar sorgulama ekranı...

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  • Düzce depremi hasar sorgulama ekranı: Düzce depremi hasar sorgulama nasıl yapılır?

    Düzce depremi sonrasında birçok bina hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar gören binaların sorgulanabileceği siteyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki Düzce depremi hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte Düzce depremi hasar sorgulama sayfası...

     
  • Düzce depremi hasar sorgulama ekranı: Düzce depremi hasar sorgulama nasıl yapılır?

    HASAR SORGULAMASI NASIL NEREDEN YAPILIR?

    Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

    Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.

    Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.

    DÜZCE DEPREMİ HASAR SORGULAMA EKRANI

     
  • Düzce depremi hasar sorgulama ekranı: Düzce depremi hasar sorgulama nasıl yapılır?

    ÖNEMLİ DUYURU!

    Tespitler sırasında afete maruz kalan vatandaşlarımızın bilgileri sisteme işlenmiştir. Bu bilgiler TC kimlik bilgileri ile birlikte mahalle, sokak ve bina numaraları ile eşleştirilmiş, internet üzerinden vatandaşımızın sorgulamasına ve binalardaki hasara ilişkin fotoğraflara internet üzerinden erişmesine olanak sağlanmıştır. Vatandaşlarımız hasartespit.csb.gov.tradresi üzerinden TC kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenebilirler.

     Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden Hasar tespit sorgulama ve İtiraz işlemleri kısmından yada kaymakamlıklara bizzat verecekleri dilekçelerde bina koduyla birlikte başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar 30 gün boyunca belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri için başvuruda bulunabilirler.

     

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