ÖNEMLİ DUYURU!

Tespitler sırasında afete maruz kalan vatandaşlarımızın bilgileri sisteme işlenmiştir. Bu bilgiler TC kimlik bilgileri ile birlikte mahalle, sokak ve bina numaraları ile eşleştirilmiş, internet üzerinden vatandaşımızın sorgulamasına ve binalardaki hasara ilişkin fotoğraflara internet üzerinden erişmesine olanak sağlanmıştır. Vatandaşlarımız hasartespit.csb.gov.tradresi üzerinden TC kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenebilirler.

Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden Hasar tespit sorgulama ve İtiraz işlemleri kısmından yada kaymakamlıklara bizzat verecekleri dilekçelerde bina koduyla birlikte başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar 30 gün boyunca belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri için başvuruda bulunabilirler.