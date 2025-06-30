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        Haberler Gündem Güncel Düzce haberleri: Kestiği ağaç ölümüne yol açtı | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kestiği ağaç ölümüne yol açtı

        Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte 66 yaşındaki Latif Usta, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:28
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        Kestiği ağaç ölümüne yol açtı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Bakacak köyünde ağaç kesen Latif Usta (66), devrilen ağacın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Usta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Usta'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gölyaka Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

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