Çıkan tartışmada kendisini döven oğlunu öldürdü



Mertcan KELEŞ/ÇİLİMLİ (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde Ahmet Akcan (58), tartışma sırasında kendisini döven uyuşturucu bağımlısı oğlu Mustafa Akcan´ı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Ahmet Akcan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Akcan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa Akcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı. Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu. Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Çilimli Mertcan KELEŞ

2023-06-13 14:34:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.