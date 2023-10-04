Liseli kıza sözlü taciz iddiasına gözaltı

DÜZCE'deliseöğrencisi M.Y.'ye (15) sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen H.U. (60), gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin işlek noktalarından biri olan Spor Sokak'ta meydana geldi. Bankta oturan H.U., yoldan geçen M.Y. isimli lise öğrencisi kızla sohbet etmeye başladı. İddiaya göre; H.U., daha sonra kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet etti. Bunun üzerine M.Y., esnafa sığındı. Olayı duyan esnaf, H.U.'nun yanına gidip kaçmasını engelledi, durum polise haber verildi. Bu sırada bazı kişiler, H.U.'yu darbetmek istedi ancak diğerleri araya girdi. Kızın şikayetçi olacağını söylemesi sonrası H.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.