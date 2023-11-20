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        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü

        DÜZCE'dedün fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıranları aşarak çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:40
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        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü
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        DÜZCE'dedün fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıranları aşarak çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesine zarar verdi.

        Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca'da, dün etkili olan fırtınada boyu 10 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınağına kadar ulaştı. Çok sayıda tekne ile balıkçı kulübesi, zarar gördü. Balıkçılara ait yüzlerce balık ağı da denize sürüklendi. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. 100 metre kadar karaya giren deniz suları nedeniyle, sahil kenarındaki yürüyüş yolları da zarar gördü. Dalgalarla taşınan odun parçaları ise çevredekilerce toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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