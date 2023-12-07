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        Metruk ev alev alev yandı

        DÜZCE´de2 katlı ahşap metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:30
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        Metruk ev alev alev yandı
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        DÜZCE´de2 katlı ahşap metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 

        Koçyazı Mahallesi Ovalı Sokak'ta arazi içindeki 2 katlı ahşap metruk evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Alev alev yanan evi görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürdü. Metruk evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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